حسن افتخاری در حاشیه بازدید از موکب اهالی رسانه در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابتکار «انتقال رسانه به خیابان» اظهار کرد: این اقدام ارزشمند نشان داد که رسانه در کنار میدان نظامی و عرصه اجتماعی، نقشی تعیینکننده در شکلدهی به ادراک و احساس عمومی از رویدادها دارد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: تولیدات فاخر رسانهای، فرهنگی و هنری فعالان مشهدی در سطح کشور و حتی عرصه بینالمللی بازتاب داشته و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای رسانههای مشهد در ایفای نقش مؤثر است.
وی با بیان اینکه «عرصه خدمت» ضلع چهارم این میدان است، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود شرایط دشوار کشور و قرار داشتن در یک جنگ تمامعیار، در حوزههای مختلف خدماتی کمترین خلل ایجاد شده است.
افتخاری با اشاره به حوزه انرژی و گاز طبیعی گفت: با همراهی مردم و اصحاب رسانه و تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای تولید، پالایش، انتقال و توزیع، جریان گاز در سراسر استان بهصورت پایدار برقرار است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک در خراسان رضوی از گاز طبیعی استفاده میکنند و این استان پس از تهران، بیشترین تعداد مشترک گاز را در کشور دارد.
وی با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی به بخشی از تأسیسات صنعت گاز آسیب وارد شده است، اظهار کرد: این آسیبها با اقدامات جبرانی و تلاش همکاران شرکت ملی گاز ایران تأثیری بر پایداری جریان گاز نداشته، اما ضرورت توجه بیشتر به مصرف بهینه را دوچندان کرده است.
افتخاری تأکید کرد: گاز برای سوختن نیست، بلکه باید از آن برای ساختن استفاده کرد؛ به این معنا که این نعمت ارزشمند باید در مسیر تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخشهای مولد به کار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: استفاده بهینه از گاز طبیعی میتواند به استمرار تأمین پایدار این نعمت برای بخش خانگی و همچنین تأمین نیاز صنایع مولد منجر شود و در نهایت همه، از مردم تا صنعتگران و حاکمیت، از آن منتفع خواهند شد.
وی درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاههای منطقه خراسان گفت: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و روزانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاههای منطقه مصرف میشود.
افتخاری افزود: سوخت مورد نیاز نیروگاهها بهصورت متمرکز و در کارگروههای ملی تصمیمگیری میشود، اما در حال حاضر تمامی سوخت مورد نیاز نیروگاههای منطقه از محل گاز طبیعی تأمین میشود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
