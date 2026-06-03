استانها آذربایجان شرقی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴ اینفوگرافیک؛ جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی تبریز- در این دادهنما جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی به تصویر کشیده شده است. برچسبها اینفوگرافیک آذربایجان شرقی عید غدیر چشم به راه غدیر چشم به راه مهمونی غدیر مطالب مرتبط پویش «نبا عظیم» در تبریز روایت مهر از کارکردهای تربیتی غدیر؛ وقتی خیابان، کلاس درس ولایت میشود غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) اجرای پویش «نبا عظیم» در تبریز نورافشانی ائل گلی تبریز در آستانه عید غدیرخم اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی
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