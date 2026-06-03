۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

اینفوگرافیک؛ جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی

تبریز- در این داده‌نما جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی به تصویر کشیده شده است.

اینفوگرافیک؛ جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی

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