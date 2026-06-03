خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ سجاد صفری: مناسبت‌های مذهبی، بیش از آنکه صرفاً آیینی برای برگزاری جشن باشند، بستری برای انتقال مفاهیم عمیق انسانی و دینی به نسل‌های آینده هستند. با نزدیک شدن به روز عید غدیر، شهر تبریز نیز خود را برای برگزاری «مهمانی کیلومتری» آماده می‌کند؛ رویدادی که حد فاصل «چهارراه فجر تا میدان ساعت» و «چهارراه شهید بهشتی تا میدان ساعت» را از ساعت ۱۵ الی ۱۹ روز پنجشنبه، به فضایی برای تبلور همبستگی اجتماعی تبدیل خواهد کرد.

سمانه زمانی، بازیگر و کارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکاوی اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی، با یادآوری خاطره‌ای از یک شعر که نخستین‌بار آن را از هم‌دانشگاهی خود دیده است، غدیر را فراتر از یک جشن مناسبتی توصیف می‌کند.

او معتقد است: غدیر یک رویداد فرهنگی، تربیتی و عبادی است که ظرفیت بی‌نظیری برای گرد هم آوردن کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارد.

این فعال حوزه فرهنگ و کارشناس مدیریت فرهنگی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از همراهی با پدربزرگش در مراسم‌های مذهبی، بر «ماندگاری» این تجربه‌ها در ذهن کودکان تأکید دارد.

به گفته او، حضور در این اجتماعات، مفهوم ولایت و تداوم جامعه دینی را از لایه‌های کتاب‌ها خارج کرده و به متن زندگی و زیست اجتماعی می‌آورد.

زمانی بر این باور است که چنین مراسمی باید به عنوان یک «سنت معنایی» فهمیده شوند؛ سنتی که به نسل‌ها کمک می‌کند پیوستگی خود را با ریشه‌های دینی‌شان حفظ کنند.

پیوند نسل‌ها در «مهمانی کیلومتری» تبریز

سمانه زمانی با بیان اینکه انتقال ارزش‌ها در گروی همین «خاطره‌سازی جمعی» است، گفت: پنجشنبه عصر، تبریز شاهد حضور خانواده‌هایی است که با حضور در این جشن، نه فقط به یک آیین مذهبی، بلکه به یک «تمرین همبستگی» لبیک می‌گویند تا یاد و خاطره غدیر در حافظه جمعی نسل جدید تثبیت شود.

وی با پیوند میان آیین‌های غدیر و مقوله مهدویت با نگاهی امیدوارانه به آینده، تصریح می‌کند: این اجتماعات دینی، در واقع مسیری برای آماده‌سازی و استمرار این پیوند تا دوران ظهور است.

«مهمانی کیلومتری» تجلی پیوند اعتقاد و بصیرت سیاسی است

حمید مجدآبادی هنرمند باسابقه تئاتر و تلویزیون، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی، این جشن بزرگ را فرصتی بی‌نظیر برای تجلی همدلی شهروندان و ماندگاری پیام غدیر در ذهن نسل‌های جدید توصیف کرد.

رسالت سنگین هنر در بازتاب حماسه مردمی

مجدآبادی با تاکید بر اینکه هنرمندان هرگز از جامعه، مردم و حماسه‌های مقاومت جدا نیستند، اظهار کرد: وظیفه هنرمندان در قبال جامعه به مراتب سنگین‌تر از سایر اقشار است؛ آن‌ها رسالت دارند تا عظمت، شکوه و عزت مردم را با زبانی هنرمندانه‌تر و جلوه‌گرانه‌تر بازتاب دهند و همگام با جامعه، این صدا را بلند فریاد بزنند.

وی با اشاره به واقعه تاریخی غدیر خم و لحظه‌ای که پیامبر اکرم (ص) دست حضرت علی (ع) را به عنوان امام و جانشین برحق خود بالا بردند، مردم ایران را مردمی عظیم‌الشأن، بزرگ، مظلوم و در عین حال بسیار آگاه توصیف کرد. این هنرمند یادآور شد که در ماه‌های گذشته، مردم با در دست داشتن پرچم‌های زیبای ایران در صحنه‌ها حضور یافتند و نشان دادند در برابر کشورهایی که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و به امنیت کشور چشم طمع دارند، بی‌تفاوت نخواهند نشست.

به گفته وی، هنرمند در هر عرصه‌ای اعم از نقاشی، تئاتر، موسیقی، عکاسی و سینما وظیفه دارد این حماسه و جلال را به تصویر بکشد و با آگاهی‌بخشی، این شور و شوق مردمی را تا پیروزی نهایی همراهی کند.

«مهمانی کیلومتری»؛ نمایش همزمانِ ایمان و آگاهی سیاسی

این بازیگر تئاتر و تلویزیون در توصیف ابعاد حضور مردم در «مهمونی کیلومتری غدیر» تصریح کرد: شرکت در این رویداد عظیم، پیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق ایمان مردم به احکام و مبانی اسلامی است و همزمان بصیرت و آگاهی سیاسی آن‌ها را نیز نشان می‌دهد. این میدان‌داریِ ملت عزیز ایران، ثابت می‌کند که آن‌ها از لحاظ اعتقادی، سیاسی و عِرق ملی، پشتیبان ولایت و رهبری هستند.

مجدآبادی هشدار داد که اگر حضور مردم در چنین جمع‌هایی کمرنگ شود، دشمنان طمع خواهند کرد؛ اما ملت ایران نشان خواهد داد که پای اعتقادات، رهبری و آب‌ و خاک خود ایستاده است و اجازه نخواهد داد ذره‌ای از این خاک به دست بیگانگان بیفتد.

ایستادگی بر سر اصول در سایه مشکلات اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره دغدغه‌مندانه به شرایط سخت اقتصادی گفت: به عنوان یک هنرمند به خوبی آگاهم که امروز بخشی از جامعه به دلیل تورم و گرانی در مضیقه و سختی قرار دارند. اما این مشکلات اقتصادی دلیل نمی‌شود که مردم از اصول و اعتقادات خود دست بکشند.

مجدآبادی در پایان تاکید کرد: ملت آگاه ما ریشه این کمبودها را می‌داند و واقف است که امروز درگیر یک جنگ کلان و همه‌جانبه با قدرت‌های استکباری مانند آمریکا و اسرائیل هستیم. ما با توکل به خداوند و نیت الهی در این مسیر ایستاده‌ایم و ثابت خواهیم کرد که با اراده‌ای محکم، کارهای غیرممکن را ممکن خواهیم ساخت.

مهمانی کیلومتری، گامی هوشمندانه در حوزه مدیریت اجتماعی

نگاهی به این رویکرد فرهنگی نشان می‌دهد که چرا برگزاری «مهمانی کیلومتری» در تبریز، یک گام هوشمندانه در حوزه مدیریت اجتماعی است. انتخاب مسیرهای پرتردد شهر که قلب تپنده تبریز محسوب می‌شوند، فرصتی است تا غدیر به جای محدود شدن به فضاهای بسته، به میان مردم بیاید.