https://mehrnews.com/x3cdSR ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6849751 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی هریس- کودکان و نوجوانان شهرستان هریس با اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر، به استقبال این عید بزرگ رفتند. دریافت 10 MB کد مطلب 6849751 کپی شد مطالب مرتبط غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) روایت مهر از کارکردهای تربیتی غدیر؛ وقتی خیابان، کلاس درس ولایت میشود اینفوگرافیک؛ جزئیات مراسم عید غدیر در آذربایجان شرقی برچسبها عید غدیر تجمع مردمی چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر
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