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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی

اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی

هریس- کودکان و نوجوانان شهرستان هریس با اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر، به استقبال این عید بزرگ رفتند.

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کد مطلب 6849751

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