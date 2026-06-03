غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص)

حجت‌الاسلام احمد یغمایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: واقعه غدیر از جهات مختلف دارای عظمت و اهمیت ویژه‌ای است. شرایطی که برای ابلاغ این پیام الهی فراهم شد در تاریخ اسلام کم‌نظیر است؛ از جمله اجتماع گسترده مسلمانان در بازگشت از حجةالوداع، توقف کاروان‌های بزرگ در منطقه غدیر خم پیش از تفرق قبایل و ایراد خطبه‌ای مفصل در حضور ده‌ها هزار نفر از مسلمانان.

وی افزود: در برخی منابع تاریخی شمار حاضران در این اجتماع را حدود ۱۲۰ هزار نفر و حتی تا ۱۸۰ هزار نفر ذکر کرده‌اند. همچنین بیش از ۱۱۰ نفر از بزرگان تاریخ‌نگار و محدثان اهل سنت و شیعه این واقعه را نقل کرده‌اند که نشان‌دهنده تواتر و قطعیت تاریخی حدیث غدیر است.

مدیر حوزه علمیه ولی‌عصر(عج) با اشاره به آیه ۶۷ سوره مائده گفت: خداوند متعال در این آیه با لحنی بسیار قاطع به پیامبر اکرم(ص) دستور می‌دهد: «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس». چنین تأکیدی در مورد هیچ‌یک از احکام الهی دیده نمی‌شود و همین مسئله نشان می‌دهد که موضوع ابلاغ ولایت تا چه اندازه اهمیت داشته است.

وی ادامه داد: در این آیه حتی به نوعی نگرانی پیامبر از کارشکنی منافقان اشاره شده و خداوند ضمانت حفظ پیامبر از آسیب دشمنان را اعلام می‌کند. این موضوع بیانگر حساسیت و اهمیت پیام غدیر در سرنوشت آینده امت اسلامی است.

غدیر؛ اعلام رسمی جانشینی امیرالمؤمنین علی(ع)

حجت‌الاسلام یغمایی با بیان اینکه واقعه غدیر صرفاً اعلام دوستی نبود، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) پیش از بیان جمله مشهور «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» از مردم اقرار گرفتند و فرمودند: «ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟» و مردم پاسخ دادند: «بلی». این مقدمه نشان می‌دهد که مفهوم «مولا» در اینجا به معنای سرپرستی و اولویت در اداره امور مؤمنان است، نه صرف محبت و دوستی.

وی افزود: اگر مقصود تنها بیان محبت نسبت به امیرالمؤمنین(ع) بود، نیازی به آن اجتماع عظیم، توقف طولانی در بیابان و گرفتن بیعت از مردم نبود. بنابراین قرائن تاریخی و محتوای خطبه غدیر به روشنی نشان می‌دهد که پیامبر(ص) در این روز امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان جانشین و رهبر پس از خود معرفی کردند.

مدیر حوزه علمیه ولی‌عصر(عج) با اشاره به آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» گفت: نزول این آیه پس از اعلام ولایت نشان‌دهنده آن است که با تعیین مسیر رهبری امت اسلامی، دین به مرحله کمال رسید. در هیچ‌یک از احکام دیگر اسلام چنین تعبیری مبنی بر «کامل شدن دین» بیان نشده است.

وی افزود: این مسئله بیانگر آن است که استمرار هدایت جامعه اسلامی بدون تعیین جانشین برای پیامبر(ص) ممکن نبود و تعیین ولایت، ضامن حفظ و استمرار مسیر رسالت الهی به شمار می‌رفت.

حجت‌الاسلام یغمایی با اشاره به روایات اهل‌بیت(ع) درباره فضیلت روز غدیر اظهار کرد: در روایات آمده است که اگر مردم فضیلت واقعی روز غدیر را می‌دانستند، فرشتگان در طول سال هر روز با آنان مصافحه می‌کردند. همچنین در برخی احادیث آمده است که ثواب اعمال نیک در این روز چندین برابر دیگر ایام است.

وی ادامه داد: نقل شده است که امام رضا(ع) در روز غدیر مؤمنان را به منزل خود دعوت می‌کردند و با هدایا و پذیرایی از آنان این روز بزرگ را گرامی می‌داشتند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت ویژه این عید در فرهنگ اهل‌بیت(ع) است.

ضرورت تبیین فرهنگ غدیر برای نسل جوان

مدیر حوزه علمیه ولی‌عصر(عج) با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه گفت: امروز لازم است پیام و معارف غدیر با زبان روز و روش‌های جذاب برای نسل جوان تبیین شود. دانشگاهیان، دانشجویان و جوانان باید با ابعاد اعتقادی و تاریخی این واقعه آشنا شوند تا اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی بهتر درک شود.

وی افزود: اگر مسئله غدیر در طول تاریخ به درستی مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام رخ نمی‌داد. از این رو باید پیش از پرداختن به مناسبت‌هایی مانند محرم، به اهمیت این واقعه بزرگ توجه شود.

یغمایی تأکید کرد: غدیر نباید تنها در قالب شعار باقی بماند، بلکه باید در زندگی روزمره مردم جاری شود. صداقت در گفتار، وفای به عهد، عدالت در مسئولیت‌پذیری و پرهیز از دنیاطلبی از جمله ویژگی‌هایی است که در سیره امیرالمؤمنین علی(ع) مشاهده می‌شود و جامعه اسلامی باید به آن نزدیک شود.

وی گفت: اگر افراد جامعه به‌ویژه مسئولان در رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود از آموزه‌های نهج‌البلاغه و سیره امیرالمؤمنین(ع) الهام بگیرند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی برطرف خواهد شد.

مدیر حوزه علمیه ولی‌عصر(عج) در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ولایت در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: وجود یک محور واحد برای هدایت جامعه می‌تواند عامل انسجام و وحدت میان مسلمانان باشد. در اندیشه شیعی نیز استمرار این خط ولایت در سلسله امامان معصوم(ع) و در دوران غیبت از طریق هدایت دینی و رهبری جامعه دنبال می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم پیام غدیر را در جامعه زنده نگه داریم و آن را با زبان مناسب به نسل‌های آینده منتقل کنیم. اگر فرهنگ ولایت و سیره اهل‌بیت(ع) در جامعه نهادینه شود، زمینه تقویت اخلاق، وحدت و پیشرفت جامعه اسلامی فراهم خواهد شد.