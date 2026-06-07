۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳

اینفوگرافیک؛ ثبت ۹۶۶۰ ازدواج در همدان

همدان-مدیرکل ثبت احوال استان همدان از ثبت ۹ هزار و ۶۶۰ ازدواج در سال گذشته در همدان خبر داد.

اینفوگرافیک؛ ثبت ۹۶۶۰ ازدواج در همدان

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