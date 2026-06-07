استانها همدان ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳ اینفوگرافیک؛ ثبت ۹۶۶۰ ازدواج در همدان همدان-مدیرکل ثبت احوال استان همدان از ثبت ۹ هزار و ۶۶۰ ازدواج در سال گذشته در همدان خبر داد. برچسبها همدان اینفوگرافیک ازدواج اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط روایت الگوی خانواده موفق در «زندگی زیباست»؛ از رادیو معارف بشنوید ازدواج آسان ۳ زوج هرمزگانی در حاشیه اجتماع حمایت از نظام بندرعباس امام جمعه گناوه: اصلاح سبک زندگی و فرهنگسازی کلید حل بحران جمعیت است مشارکت جمعی برای تسهیل ازدواج در گرمسار؛ زوجهای نیازمند حمایت میشوند
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