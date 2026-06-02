به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در نشست کنشگران جمعیت (قرارگاه جوانی جمعیت) شهرستان گناوه به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان، فعالان فرهنگی و بانوان کنشگر حوزه جمعیت، با تبریک دهه امامت و ولایت و فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، همچنین گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، اظهار کرد: مسئله جمعیت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اسلامی و از موضوعات راهبردی و سرنوشت‌ساز برای آینده کشور است که باید با نگاهی عمیق، علمی و فرهنگی به آن پرداخته شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای حوزه سلامت و تمامی شهیدان راه عزت و اقتدار ایران اسلامی افزود: آینده هر جامعه‌ای در گرو نیروی انسانی آن است و هرگونه غفلت از مسئله جمعیت می‌تواند آثار و پیامدهای بلندمدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

زنان؛ محور اصلی تحول فرهنگی در حوزه جمعیت

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به نقش برجسته زنان در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: زنان به عنوان مؤثرترین عنصر در شکل‌دهی فرهنگ خانواده و تربیت نسل آینده، نقشی بی‌بدیل در مسئله جمعیت دارند و به همین دلیل حضور بانوان کنشگر و اثرگذار در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه اسلام جایگاه والایی برای زنان قائل است، خاطرنشان کرد: زنان در مقاطع حساس تاریخ اسلام، از جمله واقعه غدیر خم و عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و امروز نیز می‌توانند در ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

کاهش جمعیت؛ نتیجه تغییر سبک زندگی و تأثیرپذیری از الگوهای غربی

امام جمعه گناوه یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ فرزندآوری را تغییر سبک زندگی دانست و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی الگوهای فرهنگی و سبک زندگی غربی به تدریج در جامعه نفوذ کرده و نگرش خانواده‌ها نسبت به ازدواج، فرزندآوری و تشکیل خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در حالی که فرهنگ اسلامی بر ازدواج آسان، فرزندآوری و گسترش نسل تأکید دارد، برخی جریان‌های فرهنگی تلاش کرده‌اند نگاه مادی‌گرایانه و فردمحور را جایگزین ارزش‌های اصیل خانوادگی کنند که نتیجه آن کاهش نرخ موالید و حرکت جامعه به سمت سالمندی جمعیت است.

جمعیت؛ یکی از مؤلفه‌های اقتدار ملی

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به نقش جمعیت در قدرت کشورها اظهار کرد: امروز جمعیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی به شمار می‌رود و کشورهایی که از ظرفیت جمعیتی بالایی برخوردارند، نقش پررنگ‌تری در معادلات جهانی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: نیروی انسانی جوان، متخصص و کارآمد بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور است و هرگونه کاهش در نرخ رشد جمعیت، آینده توسعه و پیشرفت کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

نگرانی‌های اقتصادی نباید مانع فرزندآوری شود

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی نگرانی‌های خانواده‌ها درباره مسائل اقتصادی و معیشتی گفت: اگرچه مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نباید اجازه داد ترس از آینده و نگرانی‌های اقتصادی به مانعی برای ازدواج و فرزندآوری تبدیل شود.

وی با استناد به آموزه‌های قرآنی تأکید کرد: خداوند متعال در آیات متعددی بندگان را از ترس فقر در مسئله فرزندآوری نهی کرده و بر تأمین روزی انسان‌ها تأکید فرموده است؛ از این رو تقویت روحیه توکل، امید و اعتماد به وعده‌های الهی از ضرورت‌های فرهنگی جامعه امروز است

ضرورت مقابله با سقط جنین و تقویت آگاهی عمومی

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با برخی آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر کاهش جمعیت، سقط جنین را از جمله مسائل دانست و اظهار کرد: آگاهی‌بخشی عمومی درباره آثار و پیامدهای شرعی، اخلاقی و اجتماعی سقط جنین باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: حفظ کرامت و حق حیات انسان از اصول اساسی تعالیم اسلامی است و لازم است همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در زمینه ارتقای آگاهی خانواده‌ها و پیشگیری از این آسیب اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

فرهنگ‌سازی؛ نخستین گام در مسیر جوانی جمعیت

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در حل مسائل جمعیتی خاطرنشان کرد: نخستین و مهم‌ترین اقدام در مسیر جوانی جمعیت، اقناع افکار عمومی و اصلاح نگرش‌های فرهنگی جامعه است.

وی افزود: تحقق اهداف جمعیتی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و خانواده‌ها است و بدون ایجاد باور عمومی نسبت به اهمیت این موضوع، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

امام جمعه گناوه ابراز امیدواری کرد با استمرار جلسات تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت بانوان کنشگر و اجرای برنامه‌های فرهنگی هدفمند، زمینه تقویت بنیان خانواده، افزایش نرخ فرزندآوری و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت در شهرستان و کشور فراهم شود.



در ابتدای این نشست، اصغر بحرانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، گزارشی از وضعیت شاخص‌های جمعیتی و اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت ارائه کرد.

لیلا دولتخواه، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان، گزارشی از برنامه‌ها، اقدامات و مصوبات اجراشده از زمان تشکیل قرارگاه تا کنون ارائه داد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال کنشگران اجتماعی در تحقق اهداف جوانی جمعیت تأکید کرد.

در پایان این نشست، اعضا و کنشگران حاضر به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه جوانی جمعیت پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی شهرستان ارائه کردند.