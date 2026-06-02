به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در آیین اهدا جهیزیه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی گرمسار در محل این اداره تسهیل ازدواج را از رویکردهای اجتماعی در این شهرستان عنوان کرد و افزود: به این منظور تلاش می شود تا زوج های جوان نیازمند مورد حمایت قرار گیرند.

وی اهدا جهیزیه را گام مثبت برای تحکیم بنیان خانواده برشمرد و ادامه داد: با این مشارکت خیر خواهانه بخشی از دغدغه های اقتصادی زوج های جوان کاهش خواهد یافت.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه حضور همیشگی مردم و خیران در این اقدامات خدا پسندانه شایان تقدیر است، توضیح داد: این مشارکت ها به شکل مطلوبی در حال پیگیری است.

همتی اظهار داشت: حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمند جامعه هدف می بایست مستمر ادامه دار باشد و در این مسیر فرمانداری از هر قدمی در راستای کاهش محرومیت، تقویت امید و ارتقا رفاه اجتماعی حمایت می کند.

وی به ریشه دار بودن فرهنگ نیکوکاری و کمک به هم نوع اشاره کرد و افزود: با تداوم این چنین اقدامات زمینه گره گشایی مشکلات خانواده های نیازمند فراهم می شود.