روایت الگوی خانواده موفق در «زندگی زیباست»؛ از رادیو معارف بشنوید

سید محمدعلی حسینیان تهیهکننده برنامه «زندگی زیباست» با اشاره به رویکرد این برنامه به خبرنگار مهر گفت: خانواده مهمترین نهاد تربیتی جامعه است و بسیاری از موفقیتها و آسیبهای اجتماعی از درون آن شکل میگیرد. از این رو تلاش کردهایم در این برنامه با نگاهی کارشناسانه و در عین حال کاربردی، موضوعات مرتبط با خانواده را مورد بررسی قرار دهیم و پاسخگوی نیازهای مخاطبان باشیم.
وی افزود: در هر برنامه از کارشناسان برجسته حوزه روانشناسی، مشاوره خانواده، تربیت کودک و همچنین صاحبنظران حوزه معارف اسلامی دعوت میشود تا درباره مسائل مختلف خانواده، ازدواج و فرزندپروری گفتگو کنند. این کارشناسان با تبیین ریشههای مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، به مخاطبان کمک میکنند تا روابطی سالمتر و مؤثرتر در محیط خانواده داشته باشند.
حسینیان ادامه داد: یکی از اهداف اصلی برنامه، ترویج سبک زندگی اسلامی بر پایه آموزههای اهلبیت (ع) است. در این مسیر تلاش میکنیم، نشان دهیم که تعالیم دینی نه تنها پاسخگوی نیازهای معنوی انسان هستند، بلکه میتوانند در حل بسیاری از مسائل روزمره خانوادهها نیز راهگشا باشند. موضوعاتی همچون مهارتهای ارتباطی میان همسران، تربیت صحیح فرزندان، مدیریت تعارضهای خانوادگی، نقش محبت و احترام در خانواده، مسئولیتپذیری والدین و شیوههای تقویت بنیان خانواده از جمله محورهایی است که در این برنامه به آن پرداخته میشود.
وی تصریح کرد: «زندگی زیباست» صرفاً یک برنامه آموزشی نیست، بلکه تلاش میکند فضایی برای همفکری و آگاهیبخشی ایجاد کند. بسیاری از پرسشها و دغدغههای مخاطبان در برنامه مطرح میشود و کارشناسان با زبانی روان و قابل فهم به آنها پاسخ میدهند. این ارتباط دوسویه موجب شده است برنامه بتواند ارتباط مؤثری با خانوادهها برقرار کند و به یکی از همراهان روزانه آنان تبدیل شود.
تهیهکننده «زندگی زیباست» با اشاره به ویژگی این برنامه عنوان کرد: ویژگی مهم این برنامه، تلفیق دانش روانشناسی نوین با معارف اهلبیت (ع) است. ما معتقد هستیم که بسیاری از آموزههای دینی با یافتههای علمی روز همسو هستند و میتوان از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی بهره برد. به همین دلیل برنامه تلاش میکند با زبانی کاربردی و متناسب با نیازهای امروز جامعه، این آموزهها را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
حسینیان در پایان گفت: هدف ما این است که «زندگی زیباست» به منبعی الهامبخش برای خانوادهها تبدیل شود؛ برنامهای که بتواند امید، آرامش، آگاهی و مهارتهای لازم برای ساختن خانوادهای موفق و متعالی را در اختیار مخاطبان قرار دهد و نقش مؤثری در تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی ایفا کند.
برنامه رادیویی «زندگی زیباست» از جمله برنامههای تخصصی رادیو معارف در حوزه خانواده و سبک زندگی است که از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح به صورت زنده روی آنتن این شبکه میرود. این برنامه به همت گروه قرآن و اهلبیت (ع) رادیو معارف تولید میشود و تلاش دارد با بهرهگیری از آموزههای اسلامی و دانش روز، به مهمترین مسائل و دغدغههای خانوادههای ایرانی بپردازد.
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