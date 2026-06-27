استانها آذربایجان شرقی ۶ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰ اینفوگرافیک؛ امدادرسانی هلالاحمر آذربایجانشرقی ۵۳۴مصدوم در ۵۰۸حادثه تبریز- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی از ثبت ۵۰۸ حادثه و امدادرسانی به ۵۳۴ مصدوم در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. برچسبها جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی اینفوگرافیک جنگ رمضان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط مجتمع امداد و نجات آزادراه تبریز-سهند در هفته دولت افتتاح میشود امدادرسانی هلالاحمر آذربایجانشرقی ۵۳۴ مصدوم در ۵۰۸ حادثه امدادرسانی به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ کلیبر
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