۶ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰

اینفوگرافیک؛ امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ۵۳۴مصدوم در ۵۰۸حادثه

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از ثبت ۵۰۸ حادثه و امدادرسانی به ۵۳۴ مصدوم در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

اینفوگرافیک؛ امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ۵۳۴مصدوم در ۵۰۸حادثه

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