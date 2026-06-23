به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد امدادی جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای فروردینماه تا پایان خردادماه سال جاری، ۵۰۸ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که نجاتگران هلالاحمر در تمامی این حوادث حضور یافته و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.
وی افزود: حوادث ترافیکی با ۲۰۱ مورد، حدود ۴۰ درصد از مجموع حوادث ثبتشده استان را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم حوادث را در این مدت داشته است. همچنین ۱۵۸ مورد حادثه ناشی از جنگ رمضان، ۳۳ مورد مراجعه حضوری به پایگاههای امداد و نجات، ۲۶ مورد حادثه کوهستان، ۱۸ مورد حادثه جوی و ۷۲ مورد سایر حوادث شامل مفقودی، حوادث صنعتی و کارگاهی، ریلی و آوار توسط نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان پوشش داده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی با اشاره به خدمات ارائهشده در این مدت خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۶۷۶ نفر در حوادث رخداده دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶۸۶ نفر مصدوم بودند و امدادگران هلالاحمر به ۵۳۴ نفر از آنان خدمات امدادی ارائه کردند.
وی ادامه داد: نجاتگران این جمعیت در سهماهه نخست سال جاری ۳۷ عملیات نجات فنی را به انجام رساندند و ۷۱ نفر را بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند. همچنین ۴۸ عملیات رهاسازی جانباختگان و افراد گرفتار در صحنه حوادث توسط تیمهای امدادی انجام شد.
جودی در پایان با اشاره به توان عملیاتی بهکارگیریشده در این حوادث گفت: برای پوشش و مدیریت حوادث رخداده در این مدت، ۶۱۸ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۶۲ امدادگر و نجاتگر به کارگیری شدند و ۵۸۸ دستگاه خودروی امدادی نیز در عملیاتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
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