امدادرسانی به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه گزارش این حادثه ساعت ۱۸:۱۷ روز شنبه ۳۰ خردادماه دریافت شد، افزود: ۳ تیم امدادی شامل یک تیم از پایگاه شهید سلیمانی (قلعهدرسی) و دو تیم از مرکز هلالاحمر کلیبر بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، بهدلیل مسیر صعبالعبور کوهستانی، با استفاده از بسکت و تجهیزات تخصصی، او را به پاییندست انتقال دادند.
جودی افزود: این عملیات امدادی پس از ۴ ساعت تلاش مستمر، در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز به پایان رسید و مصدوم جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
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