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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

امدادرسانی به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ کلیبر

امدادرسانی به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ کلیبر

کلیبر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از امدادرسانی موفق تیم‌های عملیاتی این جمعیت به مرد ۷۴ ساله‌ای خبر داد که در ارتفاعات روستای «گلوسنگ» کلیبر مورد حمله خرس قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه گزارش این حادثه ساعت ۱۸:۱۷ روز شنبه ۳۰ خردادماه دریافت شد، افزود: ۳ تیم امدادی شامل یک تیم از پایگاه شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) و دو تیم از مرکز هلال‌احمر کلیبر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، به‌دلیل مسیر صعب‌العبور کوهستانی، با استفاده از بسکت و تجهیزات تخصصی، او را به پایین‌دست انتقال دادند.

جودی افزود: این عملیات امدادی پس از ۴ ساعت تلاش مستمر، در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز به پایان رسید و مصدوم جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

کد مطلب 6866387

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