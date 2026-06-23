به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضیمنش صبح سهشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه مجتمع امداد و نجات بین شهری آزاد راه تبریز-سهند با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و امدادی استان، اظهار کرد: مجتمع امداد و نجات آزادراه تبریز-سهند از جمله پروژههای شاخص حوزه ایمنی جادهای است که با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاههای امدادرسان و کاهش زمان واکنش در حوادث جادهای احداث شده است.
وی با اشاره به مشخصات این طرح افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با زیربنای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در حاشیه آزادراه تبریز-سهند در حال تکمیل است و برای اجرای آن بیش از ۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه ساختمان پلیسراه به طور کامل آماده بهرهبرداری است، گفت: پایگاههای اورژانس، هلالاحمر و راهداری نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و طبق برنامهریزی انجامشده، این مجموعه در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
وی موقعیت جغرافیایی مجتمع را از مزیتهای مهم آن برشمرد و افزود: قرارگیری این مرکز در مجاورت آزادراه تبریز-سهند و نزدیکی به اتوبان شهید کسایی و قطعه ششم آزادراه تبریز-ارومیه، نقش مهمی در مدیریت بحران، تسریع امدادرسانی و کاهش خسارات ناشی از سوانح جادهای خواهد داشت.
رضیمنش همچنین محور تبریز-سهند را یکی از پرترددترین مسیرهای استان و مسیر دسترسی به منطقه گردشگری کندوان دانست و اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی این محور، نصب دوربینهای کنترل سرعت تا پایان شهریورماه امسال در دستور کار قرار دارد.
وی راهاندازی سامانههای پایش تصویری، نصب تجهیزات نظارتی و تکمیل علائم و تابلوهای ترافیکی را از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این محور عنوان کرد و گفت: با اجرای این اقدامات، سطح ایمنی و کیفیت خدماترسانی در آزادراه تبریز-سهند به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر تکمیل زنجیره خدمات امدادی در این مجموعه تأکید کرد و خواستار طراحی و احداث ایستگاه آتشنشانی و پد بالگرد امدادی در محل مجتمع شد.
وی در پایان با اشاره به تأکید مدیریت ارشد استان بر تسریع در تکمیل این پروژه، از دستگاههای خدماترسان و شهرداری منطقه ۷ تبریز خواست زیرساختهای مورد نیاز را هرچه سریعتر فراهم کنند تا زمینه افتتاح و آغاز فعالیت رسمی این مجتمع در موعد مقرر مهیا شود.
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