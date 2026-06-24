۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۸

مهرداد صفرپور دهکردی

خیمه گاه وردنجان کهگیلویه و بویر احمد؛ نمایشی به وسعت کربلا

خیمه گاه اباعبدالله (علیهالسلام) در شهر وردنحان از توابع شهرستان بِن استان چهارمحال و بختیاری در ایام شهادت سید و سالار شهیدان میزبان عاشقان و ارادتمندان ساحت مقدس اهل بیت است. خیمه گاه اباعبدالله شهر وردنحان صحنه هایی از جنگ امام حسین (ع) با کفار، تل زینبیه، قتلگاه، مسیر حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا و منزلگاه های ایشان، نهر القمه و چادرهای اهل بیت امام حسین(ع) به زیبایی و شیوایی هر چه تمام تر بازسازی شده است و تا پایان محرم در معرض دید عموم قرار می گیرد. همچنین برنامه های عزاداری دسته جات و سینه زنی و تعزیه تا پایان محرم در این خیمه گاه برگزار می شود. خیمه گاه حسینی وردنحان در ورودی این شهر واقع شده است

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