به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین سوگواره تعزیه‌خوانی چهارمحال و بختیاری با عنوان «تعزیت آفتاب» به میزبانی شهر کیان و با حضور ۱۰ گروه‌ شبیه‌خوان از شهرهای شهرکرد، سورشجان، بن، چلیچه و کیان و روستاهای وانان، شوراب صغیر و کنرک علیا و همچنین محلات اشکفتک و منظریه شهرکرد آغاز شد و به مدت ۱۰ شب ادامه دارد.

دبیر اجرایی بیست و دومین سوگواره تعزیه‌خوانی چهارمحال و بختیاری در خصوص این سوگواره گفت: ترویج فرهنگ عاشورایی، عزاداری شهادت امام حسین (ع) و یاران ایشان، تصحیح نسخ تعزیه و رفع تحریفات و اشکالات مجالس تعزیه‌خوانی و آشنایی نسل جوان با این هنر ایرانی و آیینی از اهداف برگزاری سوگواره است.

رضا رحیم‌زاده با اشاره به شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان و هم‌وطنان بی‌گناه در تجاوزات ائتلاف امریکایی صهیونیستی افزود: محرم امسال با وجود این ضایعه عظیم، حال و هوای دیگری دارد و سوگواره تعزیه‌خوانی استان نیز هم‌زمان با مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در حال برگزاری است از این رو این سوگواره به عنوان هنری آیینی باید رسالتی معنوی را هم بر دوش بگیرد.

وی تصریح کرد: سوگوراه تعزیه‌خوانی در جایگاه رسانه‌ای و رسالت معنوی خود باید بتواند پیام مقاومت، بصریت و پایداری در برایر ظلم را به تصویر بکشد و نشانی از مشت گره کرده رهبر شهید را به عنوان مظهر ایستادگی نمایان‌تر سازد.

رحیم‌زاده در ادامه در شرح چگونگی اجرای بیست و دومین سوگواره تعزیه‌خوانی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سال گذشته این سوگواره در شهر بن و با معرفی گروه تعزیه‌خوانی شهر کیان به عنوان گروه برتر برگزار و از همان‌جا، موضوع میزبانی شهر کیان برای برپایی بیست و دومین دوره سوگوراه مطرح شد که با همراهی مسئولان شهری و هیات امناء آستان امام زاده عبدالله، اجرای این دوره از سوگواره در این شهر انجام می‌شود.

وی با اشاره به تقاضای ۲۰ گروه شبه‌خوان برای شرکت در بیست و دومین سوگواره تعزیه‌خوانی استان افزود: پس از بررسی شرایط گروه‌های متقاضی، ۱۰ گروه از شهرهای شهرکرد، سورشجان، بن، چلیچه و کیان و روستاهای وانان، شوراب صغیر و کنرک علیا و همچنین محلات اشکفتک و منظریه شهرکرد برای حضور در این دوره از سوگواره انتخاب شدند.

رحیم زاده تصریح کرد: این گروه‌ها به جدول اجراها از نهم تا هجدهم تیر پس از اقامه نماز مغرب و عشا در آستان امامزاده عبدالله کیان، مجالس تعزیه را برپا می‌کنند.

گفتنی است، در آیین پیش سوگواره محرم ۱۴۴۸ چهارمحال و بختیاری، گروه شبیه‌خوان سید الشهدای شهر کیان، مجلس «تعزیت آفتاب» را به یاد رهبر شهید امت در آستان امامزاده عزیزالله شهر کیان اجرا کردند.