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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸

تصاویری از عزاداری شب عاشورای حسینی در سلماس

تصاویری از عزاداری شب عاشورای حسینی در سلماس

ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری مردم سلماس را در شب عاشورای حسینی می‌بینید.

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کد مطلب 6870145

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