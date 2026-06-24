https://mehrnews.com/x3cqp4 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6870145 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸ تصاویری از عزاداری شب عاشورای حسینی در سلماس ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری مردم سلماس را در شب عاشورای حسینی میبینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6870145 کپی شد مطالب مرتبط خروش عاشورایی مردم آستانه اشرفیه در میدان قوچان در شب عاشورا با آیین کهن «شمعسوزان» به سوگ نشست عزاداری سنتی مردم روستای گورزانگ هرمزگان خیمه گاه وردنجان کهگیلویه و بویر احمد؛ نمایشی به وسعت کربلا برچسبها شهرستان سلماس مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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