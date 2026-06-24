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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷

جلوه‌هایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی

جلوه‌هایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی

ارومیه- مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی چهارشنبه شب در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6870129

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