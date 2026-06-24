https://mehrnews.com/x3cqnK ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6870129 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ جلوههایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی ارومیه- مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی چهارشنبه شب در دانشگاه ارومیه برگزار شد. دریافت 19 MB کد مطلب 6870129 کپی شد مطالب مرتبط خیمه گاه وردنجان کهگیلویه و بویر احمد؛ نمایشی به وسعت کربلا مقتل شهدای دانش آموز میناب غرق در شور و ماتم حسینی شب عاشورا در سرزمین خورشید ولایت حال و هوای شهر زاهدان در شب عاشورا برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورای حسینی دانشگاه ارومیه
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