استانها تهران ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸ دریافت تصاویر امیرمحمد رستمی مراسم جاماندگان اربعین در استان تهران مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور عاشقان اباعبدالله(ع) صبح سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در استان تهران برگزار شد. برچسبها تهران عکس استانها اربعین 1405 مطالب مرتبط بیش از ۱۵ هزار زائراربعین در گلستان جابهجا شدند؛ آغازموج بازگشت زائر آغاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی و تشییع شهید در همدان جلوههایی از حضور پرشور مردم ارومیه در آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در ارومیه آغاز شد
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