۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸

امیرمحمد رستمی

مراسم جاماندگان اربعین در استان تهران

مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور عاشقان اباعبدالله(ع) صبح سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در استان تهران برگزار شد.

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