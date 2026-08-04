https://mehrnews.com/x3cKjh ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ کد مطلب 6908376 استانها همدان استانها همدان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ آغاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی و تشییع شهید در همدان همدان- مراسم جاماندگان حسینی و تشییع شهید«امیرعباس درهم فروش» در همدان آغاز شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6908376 کپی شد مطالب مرتبط بیش از ۱۵ هزار زائراربعین در گلستان جابهجا شدند؛ آغازموج بازگشت زائر جاماندگان اربعین ارومیه: برای تجدید بیعت با رهبر انقلاب در میدان هستیم مراسم جاماندگان اربعین در استان تهران بوی کربلا در همدان؛ جاماندگان مسیر کربلا را در شهر خود ترسیم کردند اجرای نمایش آیینی همزمان با عصر اربعین در مشهد پیادهروی باشکوه «جاماندگان اربعین» در ملایر آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین و تشییع خانواده شهید جعفری در قشم برچسبها همدان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین حسینی
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