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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

آغاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی و تشییع شهید در همدان

آغاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی و تشییع شهید در همدان

همدان- مراسم جاماندگان حسینی و تشییع شهید«امیرعباس درهم فروش» در همدان آغاز شد.

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کد مطلب 6908376

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