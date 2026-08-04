https://mehrnews.com/x3cKjj ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶ کد مطلب 6908377 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶ آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در ارومیه آغاز شد ارومیه - همزمان با اربعین حسینی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با حضور پرشور مردم عصر سهشنبه آغاز شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6908377 کپی شد مطالب مرتبط آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین و تشییع خانواده شهید جعفری در قشم سربازان کوچک اربعین؛همقدم با امام حسین (ع) در خیابان امام رضا(ع) مشهد روایت زائران اربعین حسینی در بازگشت از کربلای معلی در مواکب قروه اجرای نمایش آیینی همزمان با عصر اربعین در مشهد بوی کربلا در همدان؛ جاماندگان مسیر کربلا را در شهر خود ترسیم کردند اقتدار جمهوری اسلامی مرهون ایثار شهدا و همبستگی مردم است مراسم جاماندگان اربعین در استان تهران برچسبها راهپیمایی جاماندگان اربعین 1405 ارومیه
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