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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در ارومیه آغاز شد

آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در ارومیه آغاز شد

ارومیه - همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور پرشور مردم عصر سه‌شنبه آغاز شد.

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کد مطلب 6908377

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