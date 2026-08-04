به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت تردد ۱۵ هزار و ۲۴۳ زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح جابه‌جایی زائران در استان خبر داد و اظهارکرد: این آمار مربوط به بازه زمانی ۲۵ تیرماه تا بامداد سه‌شنبه ۱۳ مرداد است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، در بخش اعزام زائران تاکنون ۴۴۷ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده که طی آن هشت هزار و ۷۴۷ زائر به مقصد مرزهای اربعین منتقل شده‌اند.

وی افزود: در بخش بازگشت نیز تا بامداد امروز، ۱۹۶ سفر برای انتقال زائران انجام شده و شش هز۷ار و ۴۹۶ نفر از زائران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به استان بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از سفر اربعین، اظهار کرد: از چند روز گذشته به‌طور میانگین روزانه ۴۰ دستگاه اتوبوس در مسیر بازگرداندن زائران در حال تردد هستند و این روند با توجه به افزایش مراجعت زائران ادامه دارد.

مصدقی با بیان اینکه تمامی واحدهای عملیاتی اداره‌کل در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند، گفت: مدیریت هوشمند ترافیک، کاهش زمان سفر، تسهیل تردد ناوگان و تأمین ایمنی مسیرها از مهم‌ترین اولویت‌های راهداری در روزهای اوج بازگشت زائران است.

وی ادامه داد: نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استقرار گشت‌های راهداری در محورهای حساس، پایش مستمر مسیرها و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، از جمله اقداماتی است که برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان در پایان از رانندگان و زائران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و عمل به هشدارها و تابلوهای جاده‌ای، در تأمین سفری ایمن و آرام در مسیر بازگشت همکاری کنند.