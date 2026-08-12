۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷

اینفوگرافیک؛ عملکرد ۵ ماهه مرزبانان سیستان و بلوچستان

در این اینفوگرافیک به عملکرد ۵ ماهه نخست سال جاری مرزبانان غیور استان سیستان و بلوچستان پرداخته می‌شود.

اینفوگرافیک؛ عملکرد ۵ ماهه مرزبانان سیستان و بلوچستان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha