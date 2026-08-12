https://mehrnews.com/x3cNbY ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6915319 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ مردم ولایتمدار زابل همچنان در سنگر خیابان حضور دارند زابل - مردم ولایتمدار زابل همچنان پای کار وطن ایستادهاند و سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 34 MB کد مطلب 6915319 کپی شد مطالب مرتبط جابهجایی بیش از ۵۴۰۰ زائر از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید اینفوگرافیک؛ عملکرد ۵ ماهه مرزبانان سیستان و بلوچستان سنت حلیم پزان در حاشیه شهر زابل ۱۶۵ شب حضور در خیابانهای دیار رستم آزادسازی گروگان در شهرستان سیب و سوران سیره نبوی؛ محور همدلی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان در مقابل دشمنان مجلس عزای امام رضا(ع) در زاهدان برگزار میشود برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی جنگ رمضان
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