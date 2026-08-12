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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

مردم ولایت‌مدار زابل همچنان در سنگر خیابان حضور دارند

مردم ولایت‌مدار زابل همچنان در سنگر خیابان حضور دارند

زابل - مردم ولایت‌مدار زابل همچنان پای کار وطن ایستاده‌اند و سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

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کد مطلب 6915319

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