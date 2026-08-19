۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷

اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان

زاهدان - در این اینفوگرافیک، به اطلاعات ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان با جهشی ۳۴ درصدی، پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان

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