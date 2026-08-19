استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷ اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک، به اطلاعات ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان با جهشی ۳۴ درصدی، پرداخته می شود. برچسبها ترانزیت کالا مرز زاهدان چابهار عکس استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ عملکرد ۵ ماهه مرزبانان سیستان و بلوچستان افزایش ۲۲درصدی شاخص بهرهمندی روستاهای شهرستان تفتان به آب پایدار افزایش دوبرابری ترانزیت از مرز ریمدان دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان با امام جمعه زاهدان حماسه حضور در قلب بلوچستان ملت ایران صلحطلب است اما مقابل تهدیدهای دشمن تسلیم نمیشود محموله ذرت دامی در بندر چابهار تخلیه می شود برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید در زاهدان تعطیلی زودهنگام همه ادارات منطقه سیستان توقیف محموله داروهای غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان از سوگ تا همدلی؛ زاهدان در چهلم آقای شهید حجم فعالیت گمرک مرزی ریمدان افزایش یافت اینفوگرافیک؛ تحول عمرانی در شمال سیستان و بلوچستان مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در زاهدان ۱۷۲ شب دلدادگی و ایستادگی در چابهار اینفوگرافیک؛ نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور مراسم چهلم رهبر شهید ایران در شهرستان کنارک اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ کارنامه تجارت خارجی استان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ نمایی از وضعیت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ ظرفیت ملی تجارت در مرزهای سیستان و بلوچستان حماسه و استقامت در خیابانهای زاهدان اینفوگرافیک؛ افزایش ظرفیت مرغداری های سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ نقش سیستان و بلوچستان در زنجیره تولید میگوی کشور اینفوگرافیک؛ حجم جابجایی کالا از پایانه مرزی میلک اینفوگرافیک؛ اربعین ۱۴۰۵ استان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها اینفوگرافیک؛ جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری در سیستان وبلوچستان اینفوگرافیک؛ احیای اراضی ملی در سیستان و بلوچستان
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