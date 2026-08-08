استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴ اینفوگرافیک؛ نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور زاهدان - سیستان و بلوچستان به عنوان قطب تولید میوه های گرمسیری به ویژه موز، نقش مهمی در تامین بازار موز کشور ایفا میکند. برچسبها میوه زاهدان اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ نقش سیستان و بلوچستان در زنجیره تولید میگوی کشور «شال مردمداری» در سیستان؛ فرشی که طرفین نزاع را پای میز صلح مینشاند کاهش ۱۴ درصدی آمار تصادفات در جنوب سیستان و بلوچستان بهره برداری از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان تا پایان امسال اکبری: ۸ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در سیستان و بلوچستان ساخته میشود کشف ۲۴ تن سوخت قاچاق در مرز میلک دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور باید برای مردم تبیین شود حماسه مردم زاهدان در صد و شصتمین شب دلدادگی ۵۱ همت سرمایه گذاری در حوزه مسکن شمال سیستان و بلوچستان علمای اهل سنت: خبرنگاران؛ معمار بنای «وحدت» و چشمان بیدار ملت ها اینفوگرافیک؛ عملکرد ۵ ماهه مرزبانان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ حجم جابجایی کالا از پایانه مرزی میلک اینفوگرافیک؛ اربعین ۱۴۰۵ استان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها اینفوگرافیک؛ احیای اراضی ملی در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری در سیستان وبلوچستان اینفوگرافیک؛ دستاورد های آماری پیشگیری از جرم در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ آمار زائران اعزامی سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان
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