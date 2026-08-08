۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴

اینفوگرافیک؛ نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور

زاهدان - سیستان و بلوچستان به عنوان قطب تولید میوه های گرمسیری به ویژه موز، نقش مهمی در تامین بازار موز کشور ایفا می‌کند.

اینفوگرافیک؛ نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور

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