استانها سیستان و بلوچستان ۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱ اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان زاهدان- در این اینفوگرافیک به اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی شهری و روستایی در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها اینفوگرافیک سیستان و بلوچستان آبرسانی روستایی طرح آبرسانی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تحول عمرانی در شمال سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ نمایی از وضعیت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان رفع تنش آبی ۸۰۰۰ نفر در جنوب شرق سیستان و بلوچستان بانوان هوشمند و فرهیخته در مقابله با جنگ شناختی نقش اساسی دارند طوفان شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان تجمع مردم زاهدان به شب ۱۸۴ رسید اینفوگرافیک؛ توسعه گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهش معدنی در استان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ طرح حمایت از مرزنشینان سیستان و بلوچستان جشنواره توانمندیهای اقوام و عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد
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