۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹

اینفوگرافیک؛ تحول عمرانی در شمال سیستان و بلوچستان

در این اینفوگرافیک به آمار و اطلاعات آخرین اقدامات و دستاورد های عمرانی در منطقه شمال سیستان و بلوچستان پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ تحول عمرانی در شمال سیستان و بلوچستان

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