بانوان هوشمند و فرهیخته در مقابله با جنگ شناختی نقش اساسی دارند

زهرا برهانزهی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هجمههای گسترده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد که دشمنان از زمان ظهور انقلاب اسلامی، جنگهای ترکیبی را در عرصههای دیپلماسی، نظامی، سایبری، ایدئولوژیک و فرهنگی دنبال کردهاند.
بانوی فعال فرهنگی در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دشمنان هماکنون با استیصال و ناتوانی، بر جنگ شناختی متمرکز شدهاند، تصریح کرد: هدف دشمن در این عرصه، ایجاد تغییر و تضعیف در ایدهها، باورها و ارزشهای جامعه است.
برهانزهی دلسرد کردن مردم، بیاعتماد کردن آنها نسبت به یکدیگر، ناامید کردن جوانان نسبت به حاکمیت و ترویج تفرقه را از جمله اهداف دشمن در جنگ شناختی برشمرد و تأکید کرد: دشمن تلاش میکند جنبشهای اجتماعی برخلاف ارزشهای کشور ایجاد کرده و کشور را به سمت اضمحلال سوق دهد.
وی با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی، خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت دشمن در این عرصه، سایر عرصهها نیز به سرعت در اختیار او قرار خواهد گرفت و این جنگ، جنگ بود و نبود است.
این فعال فرهنگی، اتحاد و انسجام و درک متقابل از مواجهه با دشمن مشترک را شرط موفقیت در جنگ شناختی دانست و گفت: دشمن تنها آمریکا و اسرائیل نیست؛ بلکه همانگونه که در جنگ تحمیلی ۳۵ کشور پشت سر عراق قرار داشتند، امروز نیز برخی کشورهای همسایه و غربی با همراهی با دشمن، روند تضعیف ایران را تسریع میکنند.
وی در پایان با تأکید بر نقش بانوان، از زنان هوشمند و فرهیخته خواست: در این برهه نقش اساسی خود را ایفا کنند و با پیروی از توصیه رهبری، با اتحاد و انسجام به وظیفه خود عمل کنند و اختلافات را محل نزاع و تفرقه قرار ندهند.
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