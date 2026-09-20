نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان» به روایت تصویر

نشست «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان؛ واقعیت میدانی، موازنه قدرت و سناریوهای پیش رو» در خبرگزاری مهر برگزار شد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان؛ واقعیت میدانی، موازنه قدرت و سناریوهای پیش رو» روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با حضور علیرضا مجیدی، پژوهشگر حوزه غرب آسیا، محمد خواجویی، مدیرگروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر و جمعی از علاقمندان در خبرگزاری مهر برگزار شد.

فیلم این نشست به‌زودی منتشر خواهد شد.