به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم در بیانیهای مدعی شدند که ارتش اسرائیل به دستور آنها، زیرساختهای حزبالله در ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان را منهدم کرده است.
در این بیانیه ادعا شده است که با تخریب این زیرساختها، آنچه مقامات صهیونیست از آن به عنوان «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان یاد میکنند، تکمیل شده است. نتانیاهو و کاتس همچنین مدعی شدند زیرساختهای موجود در این منطقه طی دو دهه و با تأمین مالی و برنامهریزی ایران ایجاد شده بود.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده است طول زیرساختهای منهدمشده در ارتفاعات علی الطاهر بیش از ۲ کیلومتر بوده و انفجارها پس از برقراری «کنترل عملیاتی» بر منطقه، در بخشهای روی زمین و زیرزمینی انجام شده است.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، برای انهدام تونلهای این منطقه بیش از ۱۱۰۰ تن مواد منفجره استفاده شده است.
ارتفاعات «علی الطاهر» در نزدیکی نبطیه و در شمال رود لیتانی قرار دارد و به دلیل اشراف بر مناطق پیرامونی، از نقاط راهبردی جنوب لبنان به شمار میرود. این ارتفاعات طی ماههای اخیر به یکی از محورهای درگیری میان رژیم صهیونیستی و حزبالله تبدیل شده و گزارشها از تلاشهای مکرر ارتش اسرائیل برای پیشروی در این منطقه حکایت دارد.
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