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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

ساماندهی و ثبت ۴ هزار و ۸۶۰ سنگر تبیینی در سیستان‌وبلوچستان

ساماندهی و ثبت ۴ هزار و ۸۶۰ سنگر تبیینی در سیستان‌وبلوچستان

زاهدان- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان از ثبت و ساماندهی ۴ هزار و ۸۶۰ سنگر تبیینی در سطح استان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعید جان‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان در عملیات تبیینی نهضت «هزار سنگر» اظهار کرد: در بخش شبکه ارتباطی و تبیینی، ۴ هزار و ۸۶۰ سنگر تبیینی در سطح استان ثبت و ساماندهی شده و یک کانال ارتباطی با ۱۰ مرکز تماس نیز راه‌اندازی شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قرآنی افزود: بیش از هزار مکتب قرآنی فعال در استان فعالیت می‌کنند و برنامه‌هایی برای شناسنامه‌دار کردن، مدیریت و شبکه‌سازی این مکاتب و تقویت ارتباطات بومی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و تربیت، بیش از ۲۰۰ دوره آموزشی قرآنی برگزار شده و ۵۰ ممتحن بومی نیز در حوزه آزمون‌های حفظ قرآن فعالیت دارند.

جان‌آبادی با اشاره به بخش دستاوردهای این مجموعه بیان کرد: رشد ۴۵ درصدی مشارکت در آزمون حفظ تخصصی، حضور ۴ هزار نفر در آزمون مجازی و قبولی و دریافت مدرک معتبر برای ۱۰۰ درصد شرکت‌کنندگان، از جمله شاخص‌های اعلام‌شده در این حوزه است.

تولید محتوای بومی و تربیت سفیران قرآنی

وی با بیان اینکه تولید محتوای متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان از دیگر محورهای فعالیت است، گفت: تولید دو اثر شاخص «زندگی با آیه‌ها» و «امت احمد» با محوریت ۲۷ آیه وحدت، در بخش تولید محتوای بومی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان افزود: تولید ۴۰ پوستر مفهومی، ۲۰ پادکست، ۲۰ ویدئوکلیپ تبیینی، ۲۰ کلیپ ویدئوژنراتیو، ۲۰ کلیپ قرآنی مرتبط با سنگرهای تبیینی و ۱۰ کانال ارتباطی در مرکز تماس نیز در فهرست شاخص‌های عملکرد این مجموعه قرار دارد.

جان‌آبادی همچنین از تربیت هزار سفیر قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» و حضور بیش از ۱۵ عالم شاخص قرآنی اهل سنت در شورای راهبری خبر داد و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی تأکید کرد.

کد مطلب 6973621

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