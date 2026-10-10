حجت‌الاسلام سعید جان‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان در عملیات تبیینی نهضت «هزار سنگر» اظهار کرد: در بخش شبکه ارتباطی و تبیینی، ۴ هزار و ۸۶۰ سنگر تبیینی در سطح استان ثبت و ساماندهی شده و یک کانال ارتباطی با ۱۰ مرکز تماس نیز راه‌اندازی شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قرآنی افزود: بیش از هزار مکتب قرآنی فعال در استان فعالیت می‌کنند و برنامه‌هایی برای شناسنامه‌دار کردن، مدیریت و شبکه‌سازی این مکاتب و تقویت ارتباطات بومی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و تربیت، بیش از ۲۰۰ دوره آموزشی قرآنی برگزار شده و ۵۰ ممتحن بومی نیز در حوزه آزمون‌های حفظ قرآن فعالیت دارند.

جان‌آبادی با اشاره به بخش دستاوردهای این مجموعه بیان کرد: رشد ۴۵ درصدی مشارکت در آزمون حفظ تخصصی، حضور ۴ هزار نفر در آزمون مجازی و قبولی و دریافت مدرک معتبر برای ۱۰۰ درصد شرکت‌کنندگان، از جمله شاخص‌های اعلام‌شده در این حوزه است.

تولید محتوای بومی و تربیت سفیران قرآنی

وی با بیان اینکه تولید محتوای متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان از دیگر محورهای فعالیت است، گفت: تولید دو اثر شاخص «زندگی با آیه‌ها» و «امت احمد» با محوریت ۲۷ آیه وحدت، در بخش تولید محتوای بومی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان افزود: تولید ۴۰ پوستر مفهومی، ۲۰ پادکست، ۲۰ ویدئوکلیپ تبیینی، ۲۰ کلیپ ویدئوژنراتیو، ۲۰ کلیپ قرآنی مرتبط با سنگرهای تبیینی و ۱۰ کانال ارتباطی در مرکز تماس نیز در فهرست شاخص‌های عملکرد این مجموعه قرار دارد.

جان‌آبادی همچنین از تربیت هزار سفیر قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» و حضور بیش از ۱۵ عالم شاخص قرآنی اهل سنت در شورای راهبری خبر داد و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی تأکید کرد.