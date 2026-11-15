کتابخانه آستان قدس رضوی با قدمتی هزارساله، از کهن‌ترین و ارزشمندترین مراکز نگهداری میراث مکتوب در جهان اسلام به شمار می‌رود. این مجموعه، میلیون‌ها جلد کتاب چاپی، نسخه خطی، قرآن نفیس، کتاب چاپ سنگی، نشریه و سند تاریخی را در خود جای داده است. پیشینه شکل‌گیری این کتابخانه به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و در دوره‌های مختلف تاریخی، با وقف و اهدای کتاب از سوی پادشاهان، عالمان و واقفان توسعه یافته است. قرآن‌های تاریخی، از جمله قرآن قدس، و مجموعه‌ای از اسناد ارزشمند ثبت‌شده در حافظه ملی یونسکو، بخشی از گنجینه این مرکز را تشکیل می‌دهند.امروزه این کتابخانه با برخورداری از تالارهای مطالعه، کتابخانه‌های تخصصی و بخش‌های ویژه پژوهشگران، نوجوانان و جوانان، به ارائه خدمات علمی و پژوهشی می‌پردازد. همچنین نگهداری، حفاظت و مرمت نسخه‌های خطی و اسناد تاریخی، از جمله مأموریت‌های مهم این مجموعه است.