به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند ظهر دوشنبه در ویژه برنامه گرامیداشت روز کتابخوانی با تأکید بر ضرورت ترویج کتاب‌خوانی به‌عنوان بخشی از زیست فرهنگی جامعه گفت: باید رویکرد کتابخانه‌های عمومی را از الگوی کتابخانه‌محور به سمت الگوی جامعه‌محور تغییر دهیم تا کتابخانه‌ها علاوه بر امانت کتاب، به کانون مشارکت فرهنگی، اجتماعی و بروز خلاقیت‌های فردی و جمعی تبدیل شوند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به جایگاه کتاب و کتاب‌خوانی در نگاه رهبر شهید بیان کرد: شناخت عمیق ایشان از حوزه‌های مختلف، از شعر و داستان و ادبیات گرفته تا علوم انسانی، اخلاق و فلسفه، نشان‌دهنده انس و الفت دیرینه ایشان با کتاب و مطالعه بود.

وی افزود: تأکید مستمر ایشان بر کتاب‌خوانی، شناخت دقیق آثار و نویسندگان و توجه تخصصی به کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌شده، از جمله ویژگی‌هایی بود که در بازدیدهای ایشان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز به‌روشنی دیده می‌شد. ایشان ساعت‌ها برای بازدید از غرفه‌های مختلف وقت می‌گذاشتند و درباره آثار و موضوعات کتاب‌ها نظرات تخصصی ارائه می‌کردند.

نظربلند ادامه داد: توصیه‌ها و منش ایشان می‌تواند برای همه فعالان حوزه کتاب و فرهنگ، مسئولیت و هدف مشخصی ترسیم کند؛ اینکه کتاب باید در عرصه زندگی افراد جامعه حضور داشته باشد و کتاب‌خوانی به‌عنوان بخشی از زیست فرهنگی مردم ترویج شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به دیدار کتابداران با رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ گفت: ایشان در آن دیدار تأکید کردند که کتابدار صرفاً کسی نیست که کتاب را امانت بدهد و پس بگیرد، بلکه باید بتواند به خواننده مشورت دهد، کتاب مناسب معرفی کند، محتوای آثار را به مخاطبان عرضه کند و خوانندگان را به سمت کتاب هدایت کند.

وی با اشاره به توصیه ایشان درباره شیوه ترویج مطالعه بیان کرد: ابتدا باید افراد جامعه را به کتاب‌خوانی عادت دهیم و سپس کتاب خوب به آن‌ها معرفی کنیم. این موضوع از رسالت‌های اصلی کتابداران، فعالان حوزه کتاب و اهالی فرهنگ است و مسئولیت ما را برای فعالیت جدی‌تر در این عرصه دوچندان می‌کند.

نظربلند با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تلاش می‌کند دیدگاه‌ها و منش ایشان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد، اظهار کرد: در همین راستا، تلاش کرده‌ایم رویکرد کتابخانه‌ها را از الگوی کتابخانه‌محور به سمت الگوی جامعه‌محور پیش ببریم.

وی توضیح داد: در این الگو، کتابخانه علاوه بر امانت کتاب و فراهم کردن فضایی برای حضور اعضا، می‌تواند به کانون مشارکت فرهنگی، محل بروز خلاقیت کودکان و نوجوانان و مرکز مشارکت‌های اجتماعی تبدیل شود و در حل بسیاری از مسائل آینده کشور نقش‌آفرینی کند.

راه‌اندازی ۳۴ کتابخانه سیار جدید با حضور رئیس‌جمهور

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور گفت: در الگوی توسعه‌ای نهاد، توجه ویژه‌ای به گسترش نقاط خدمت و ارائه خدمات فرهنگی در مناطقی شده است که از امکانات فرهنگی کمتری برخوردارند.

وی افزود: روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، ۳۴ کتابخانه سیار جدید راه‌اندازی شد که عمدتاً به مناطق فاقد کتابخانه اعزام می‌شوند؛ مناطقی که در بسیاری از آن‌ها کتابخانه از معدود مراکزی است که می‌تواند خدمات فرهنگی و مطالعاتی به مردم ارائه دهد.

نظربلند با اشاره به ظرفیت جدید شبکه کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: با اضافه شدن این کتابخانه‌های سیار به ناوگان نهاد، در مجموع ۴ هزار و ۷۷۵ نقطه خدمت در سراسر کشور خواهیم داشت که از طریق آن‌ها خدمات کتابخانه‌ای به گروه‌های مختلف جامعه ارائه می‌شود.

وی همچنین تنوع‌بخشی به خدمات کتابخانه‌های عمومی را از دیگر رویکردهای این نهاد برشمرد و گفت: امروز خدمات کتابخانه‌ای برای گروه‌های مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، افراد دارای نیازهای خاص مانند نابینایان، ناشنوایان و کم‌شنوایان و همچنین سالمندان در حال ارائه است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأکید کرد: این الگوی خدمت‌رسانی همچنان نیازمند توسعه و گسترش و مستلزم همکاری و همراهی مجموعه‌های فرهنگی است تا بتوانیم نیازهای مطالعاتی و فرهنگی همه افراد جامعه، به‌ویژه گروه‌هایی را که با محدودیت‌های خاص مواجه هستند، پاسخ دهیم.

وی در پایان با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در رشد فردی و اجتماعی افراد گفت: کتابخانه‌ها باید مکان‌هایی برای رشد و بالندگی فردی، آشنایی مردم با پیشینه تاریخی و تمدنی و شناخت مبانی فرهنگی و دینی جامعه باشند تا افراد بتوانند در مواجهه با بحران‌ها، با شناخت و آگاهی عمیق‌تر، تأثیرگذاری اجتماعی بیشتری داشته باشند.