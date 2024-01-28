ورود انصارالله یمن به جنگ غزه نه تنها باعث شده که اقتصاد و امنیت رژیم صهیونیستی تحت‌الشعاع قرار بگیرد بلکه منطقه شاهد ظهور یک قدرت جدید منطقه ای نیز است. حملات انصارالله یمن به کشتی های عازم بنادر اسرائیل در حمایت از نوار غزه باعث شده تا برخی از بنادر این رژیم عملا تعطیل شوند. آمریکا و انگلیس برای حمایت از صهیونیست ها در هفته های اخیر حملاتی علیه یمن انجام داده و سعی دارند با این حملات مانع از تداوم حملات یمنی‌ها شوند. در این راستا گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده ای با عنوان «معمای انصارالله؛ چرایی ورود یمن به جنگ غزه» به بررسی اهمیت اقدامات مردم یمن در دریای سرخ پرداخته است.