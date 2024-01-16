خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: به تازگی طرح دیوارنگاره میدان فلسطین با عبارت عبری «همیشه دریا برای فرعونها ناامن است! از اجدادتان بپرسید» و تصویری از تهدید کشتی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، مورد توجه رسانههای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
در این میان از معاون وزیر جنگ و ارتش دفاعی رژیم صهیونیستی گرفته تا خبرنگاران و برخی از شخصیتهای برجسته صهیونیستی به نصب این طرح واکنش منفی نشان دادند و تلاش کردند با فرافکنی و لفاظی علیه جمهوری اسلامی ایران از اهمیت پیام دیوارنگاره بکاهند.
تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پیام دیوارنگاره
واکنش «تامی رها میموف» معاون امور راهبردی، امنیت منطقهای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این میان توجه بسیاری از رسانهها را به خود جلب کرد. وی با انتشار تصویری از دیوارنگاره میدان فلسطین تهران نوشته است: ایران استعارههای خود را ترکیب میکند، تابلوهایی در تهران به زبان عبری هشدار میدهند که دریای سرخ هرگز برای فرعونها امن نیست! با این حال، ایران به وضوح خود را به اقدامات نیابتی حوثیها، مرتبط میکند و کشتیها را در یکی از شلوغترین مسیرهای دریایی جهان به خطر میاندازد.
این مقام صهیونیستی در موضعگیری خود تلاش کرد که ایران و ارتش یمن را مخل امنیت مسیرهای دریایی به تصویر بکشد، این در حالی است که هدف حملههای موشکی و پهپادی ارتش یمن، کشتیهای این رژیم و متحدان آن هستند.
چند هفته پیش یعنی قبل از آتشبس موقت شاهد توقیف کشتی صهیونیستی توسط ارتش ملی بودیم که یک تحول مهم و تعیین کننده به شمار میرفت و نیروهای مسلح یمن در بیانیهای درباره جزییات توقیف کشتی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ تاکید کرد که تمامی کشتیهای این رژیم و همچنین کشتیهای در تعامل با تلآویو هدف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند.
کمتر از یک هفته بعد، منابع خبری از توقیف یک نفتکش دیگر مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ از سوی ارتش ملی یمن خبر دادند. روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از شرکت اسرائیلی «زودیاک» اعلام کرد که در کشتی «سنترال پارک» که تحت مالکیت اسرائیل است و توقیف شده، ۲۲ نفر حضور داشتهاند.
فرار به جلو با سیاهنمایی از اقتصاد ایران
همزمان با توجه معاون امور راهبردی، امنیت منطقهای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به دیوارنگاره میدان فلسطین، اکانت توییتری ارتش دفاعی رژیم صهیونیستی هم شیطنت به خرج داده و با درج دیوارنگاره، غیرمستقیم در صدد ایجاد و تعمیق شکاف بین مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برآمدهاست.
در این توییت که توطئه و نفرت با رنگ اقتصاد و معیشت درآمیخته، ادعا شدهاست: به جای هدر دادن پول عمومی «بیتالمال» با نصب بنر و نفرت پراکنی که هیچ منفعتی برای مردم نداره…، میتوانستید شکم چندتا #بچه_کار را پر کنید یا حقوق چند تا بازنشستگان را بپردازید که یک شب با دل سیر بخوابند! #شرم
سیاهنمایی از اوضاع اقتصادی ایران در حالی از سوی وزارت جنگ رژیم دنبال میشود که شرایط اسفناک اقتصادی در اراضی اشغالی به ویژه پس از جنگ غزه در تیتر رسانهها قرار دارد.
به تازگی رسانههای صهیونیستی با اشاره به هزینههای رژیم در جبهه شمالی تاکید کردند که خسارتهای کلی این رژیم در نبرد طوفان الاقصی به ۶۰ میلیارد دلار رسیدهاست؛ هزینههایی که باعث شده اقتصاد رژیم به چند دهه به عقب برگردد و موج «مهاجرت معکوس» شدت گیرد.
روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارنوت» در این باره نوشتهاست که هر روز جنگ ۲۷۲ میلیون دلار برای ارتش رژیم صهیونیستی هزینه دارد زیرا هر نظامی ذخیره روزانه ۸۲ دلار میگیرد و تنها مجموع این پرداختیها به ۲.۵ میلیارد دلار میرسد.
این در حالی است که شهرکهای صهیونیستنشین نزدیک نوار غزه نیز آسیبهای گسترده دیده و از نظر زیرساختی ویران شدهاند و خسارتهای وارد شده به آنها به ۵.۵ میلیارد دلار میرسد. در جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی نیز رژیم صهیونیستی آسیب فراوانی دیده و حملات حزبالله لبنان خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری به این رژیم وارد کردهاست.
افزون بر مقامها و وزارتخانههای رژیم، دیوارنگاره میدان فلسطین بازتاب قابل توجهی میان اصحاب رسانه در اراضی اشغالی داشتهاست. به عنوان نمونه «روعی کایس» مدیر بخش جهان عرب در شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی نیز در صفحه توییتر خود به تصویر مندرج در میدان فردوسی توجه نشان دادهاست.
رمزگشایی از دیوارنگاره میدان فلسطین تهران اما بیشتر از سوی یک وبسایت عبریزبان (JDN) صورت گرفت. این وبسایت با تاکید بر «حملههای حوثیها به کشتیهای تجاری جهانی»، نوشت که در تهران تابلوهایی به زبان عبری با علامت فلش قرمز که توسط حماس استفاده میشود، نصب شد. این فلش که در بیلبورد بر روی کشتی با پرچم اسراییل قرار گرفته، معمولاً بالای هر هدفی که قرار گیرد به این معنی است که ظاهراً موفق به حمله به آن شدهاست.
در ادامه این یادداشت ادعا شدهاست: متن و تصاویر جای شکی باقی نمیگذارند و آن اینکه حوثیها هستند که حمله به کشتیها را انجام میدهند اما ایران هم پشت سر آنها است و آنها را تحریک میکند. به نظر میرسد که دنیا ترجیح میدهد با حوثیها بجای فرستنده آنها (ایران) مقابله کند.
با نگاهی به محتوای این یادداشت، نوک پیکان اتهام به سمت ایران نشانه رفتهاست. این در حالی است که ارتش ملی یمن به نمایندگی مردم این کشور همان طور که یک دهه مقابل ائتلاف سعودی ایستادگی کرد و با سرافرازی از این آزمون سخت خارج شد، در مقابل نسلکشی صهیونیستها تحت حمایت غرب هم سکوت نکرده و تا مادامیکه جنایت در غزه ادامه یابد، ناامنسازی دریای سرخ نیز ادامه مییابد.
عصبانیت صهیونیستها از بازتاب قدرت عضو مقتدر مقاومت
بسیاری از ناظران، ارتش ملی یمن را در جریان جنگ غزه، عضو مقتدر جبهه مقاومت نامیدهاند که ائتلاف دریایی آمریکا نیز در مقابله با این وزنه سنگین به ستوه آمده و ائتلافسازیهای این کشور در دریای سرخ هم ناکارآمدی خود را نشان دادهاست.
ائتلاف دریای سرخ به سردمداری آمریکا با نام کذایی «نگهبانان سعادت» در همان مرحله اول تشکیل، وارد فاز ریزش و خروج چند کشور شد. از نگاه استراتژیستها، حتی حمله روز جمعه ۲۲ دی آمریکا و انگلیس با ۱۰۰ موشک به بیش از ۶۰ هدف در ۱۶ نقطه یمن نیز منجر به تغییر رفتار نیروهای یمنی در دریای سرخ و بابالمندب نخواهد شد.
همان گونه که روزنامه آمریکایی «هافینگتونپست» به نقل از یک مقام آمریکایی نوشتهاست: «حملههای هوایی مشکل را حل نخواهد کرد و این رویکرد، جایگزین راهبرد منسجم نخواهد شد.»
افزون بر آن، «فرانک گاردنر» خبرنگار امور امنیتی بیبیسی در گزارشی میگوید: «طراحان نظامی در غرب و کارفرمایان سیاسی آنها امیدوار خواهند بود که حملههای هوایی علیه هدفهای حوثیها در یمن به هدف مورد نظر دست یافته باشد، یعنی منصرف کردن این گروه از حملههای بیمقدمه بیشتر علیه کشتیرانی جهانی اما بعید به نظر میرسد.»
از این رو توان و پایداری مقاومت یمن که در میدان فلسطین تهران جلوه میکند، مورد تقدیر و تحسین کاربران ایرانی و فارسیزبان در فضای مجازی نیز قرار گرفتهاست؛ افرادی که ارتش یمن را بازیگر اصلی و صحنه گردان دریای سرخ و بزرگترین خطر برای بقای رژیم صهیونیستی میدانند.
در مجموع، نام ارتش ملی یمن که همواره در پهنه دریای سرخ به کابوسی برای کشتیهای صهیونیستی و متحدان رژیم تبدیل شدهاست، در خارج از میدان نبرد هم هراس بر اندام صهیونیستها میاندازد؛ این نگاه نگران و هراسان که از ناتوانی محور عبری- غربی در مواجهه با مردم و ارتش یمن نشان دارد، باعث حساسیت صهیونیستها شده تا هر جای دنیا از قبیل دیوارنگاره میدان فلسطین تهران، نام و تصویری از این گروه نظامی انتشار یابد، بلافاصله برافروخته شده و واکنش غیرمنطقی نشان دهند.
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