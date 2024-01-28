حزام الأسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به سوال‌هایی در خصوص تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای پاسخ داد. وی در این مصاحبه اعلام کرد که آمریکا نقش برجسته‌ای در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی و ادامه جنایات و نسل کشی در غزه دارد و به همین نسبت از طریق سازمان‌های بین‌المللی وابسته به خود، در کنار تجاوز صهیونیست‌ها به غزه ایستاده است. مشروح مصاحبه حزام الاسد با خبرگزاری مهر به شرح زیر است:

در مورد عدالت جهانی باید گفت که با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از نسل کشی و جنایت‌های انجام شده ضد شهروندان بی‌پناه فلسطینی و سکوت جامعه جهانی می‌بینیم که وقتی دولت یمن و انصارالله قهرمان برای دفاع از محرومان و مستضعفان فلسطینی و زنان و کودکان غزه تحرک جدی از خود نشان می‌دهند، جامعه جهانی آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد، شما این دوگانگی رفتاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چیزی که از آن تحت عنوان عدالت بین‌المللی یاد می‌شود، در واقع انعکاس سیاستگذاری‌ها و رفتارهای آمریکایی‌ها است. سازمان‌های بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم تنها برای حمایت از طرف‌های پیروز در این جنگ بنا گذاشته شدند و قرار بود پوششی قانونی و حقوقی برای جنایت‌های آنها باشند. لذا می‌بینیم که آمریکایی‌ها امروز با خیال راحت به حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی اقدام می‌کنند و خود را نگهبان دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب جا می‌زنند و تلاش دارند شرایط این مناطق را متناسب با رژیم صهیونیستی باز تعریف کنند؛ رژیمی که بیشترین جنایت‌ها را ضد امت ما در غزه انجام داده و به نسل کشی ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

آمریکا در همین رابطه اقدام به تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی کرد که البته این ائتلاف بلافاصله متلاشی شد، اما با این وجود در کنار انگلیس، چهره خبیث خود را نشان داد و تلاش کرد ملت قدرتمند یمن را از مواضع خود منحرف کند و در این راستا از طریق تهدید و ارعاب، هدف قرار دادن عناصر نیروی دریایی و حمله موشکی به برخی مناطق یمن و نیز از طریق قرار دادن انصارالله در لیست گروه‌های تروریستی تلاش کرد اهداف خود را به ثمر برساند. این موضوع نشان دهنده حجم ورشکستگی و چهره مغلوب آمریکا است، به ویژه که می‌بینیم عملیات نیروی دریایی ما در دریای سرخ برای ممانعت از حرکت کشتی‌های اسرائیلی تا زمان توقف تجاوز به غزه و رفع محاصره این منطقه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

در اظهارات سید عبدالملک بدرالدین الحوثی آمده است که وی گفت: آمریکا و انگلیس به همراه اسرائیل تمامیت ارضی کشور ما را نقض کرده و خود را وارد جنگ با یمن کرده‌اند.» آیا این به معنی ورود یمن به یک جنگ گسترده است؟ سوالی که برای همه مطرح است، این است که یمن چگونه با وجود محاصره سال‌های گذشته می‌تواند در برابر استکبار جهانی بایستد؟

آمریکایی‌ها در تجاوز به غزه و انجام نسل کشی در آنجا با رژیم صهیونیستی شریک هستند، همانطور که در تجاوز به نیروی دریایی و تمامیت ارضی کشور ما با انگلیس شریک هستند، لذا ما به عملیات خود در حمله به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سمت بنادر دشمن صهیونیستی حرکت می‌کنند ادامه می‌دهیم و این عملیات تا زمان توقف تجاوز و و رفع محاصره غزه ادامه پیدا خواهد کرد، همانطور که به تنبیه گاوچران‌های آمریکایی و انگلیسی نسبت به تجاوز صورت گرفته ضد نیروهای انسانی و تمامیت ارضی کشورمان نیز ادامه می‌دهیم.

سید عبدالملک بدر الدین الحوثی در اظهارات خود تاکید کرد که تجاوز آمریکا و انگلیس هیچ تأثیری بر توان نظامی یمن ندارد و این حملات تنها جنبه تبلیغاتی دارد. به نظر شما رسانه‌های غربی و صهیونیستی و رسانه‌های عربی وابسته به اسرائیل که دنبال عادی‌سازی روابط با تل‌آویو هستند، تا چه حد می‌توانند تأثیر منفی بر افکار عمومی داشته باشند و اظهارات رهبر انصار الله تا چه اندازه می‌تواند باعث تزلزل در نیروهای استکبار جهانی و وابستگان آنها شود؟

آمریکایی‌ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند پیروزی‌های موهوم را به جامعه غرب و اروپا نشان دهند و اینگونه وانمود کنند که عناصر قدرت ارتش یمن و توانمندی‌های نظامی آن را هدف قرار داده‌اند تا بتوانند آنها را وارد ائتلاف صهیونیستی خود کرده و در تجاوز ضد کشور ما سهیم کنند. اما اتفاقی که افتاده است، برعکس این ادعاها است، چرا که هرگونه اقدام آمریکایی‌ها با واکنش بزرگ‌تر یمنی‌ها مواجه شده و منافع آمریکا و انگلیس از جمله در زمینه کشتیرانی در دریای سرخ و بحرالعرب از طریق نیروهای ما به مخاطره افتاده است. سید عبدالملک بدر الدین الحوثی در اظهارات خود از واقعیت‌هایی صادقانه سخن گفت و این اظهارات بازتاب‌های مثبتی در افکار عمومی بین‌المللی و به ویژه جامعه غرب داشته که دیگر به روایت‌های آمریکا اعتمادی ندارند، چون دروغ بودن این روایت‌ها برای آنها ثابت شده است.