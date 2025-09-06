نبرد پنهان برای حفظ سهم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای رقابتی انرژی، هیچ فرصتی برای تعلل باقی نمی‌ماند؛ میادین مشترک نفت و گاز، همان مرزهای پنهان اما حیاتی اقتصاد کشورند که هر روز تأخیر در بهره‌برداری از آن‌ها، به معنای واگذاری سهم ایران به همسایگانی است که بی‌وقفه پمپاژ می‌کنند. این میادین نه‌تنها منبعی سرشار از درآمد پایدار و پشتوانه امنیت انرژی کشورند، بلکه نقش مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در بازار جهانی دارند. با وجود آنکه فناوری و سرمایه‌گذاری دو رکن اساسی در بهره‌برداری بهینه از این ذخایرند، اما دغدغه اصلی امروز، عقب‌ماندن از رقبا و از دست دادن منابعی است که به‌سادگی جایگزین نخواهند شد. آینده انرژی کشور، وابسته به تصمیماتی است که امروز در خصوص این میادین گرفته می‌شود؛ تصمیماتی که فاصله میان حفظ منافع ملی و واگذاری آن‌ها به دیگران را تعیین خواهند کرد.