انرژی های نو نمی تواند جایگزین منابع فسیلی باشند

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توسعه میادین نفت و گاز گفت: با توجه به اینکه در دوره گذار از انرژیهای فسیلی به انرژیهای تجدید پذیر همچنان ادامه دارد، باید توجه داشت که با وجود همه سرمایهگذاریهایی که در دنیا صورت گرفته هنوز نتوانسته جایگزین انرژیهای فسیلی باشد.
وی ادامه: با توجه به اینکه کشور ما در این حوزه مزیت دارد باید انرژیهای فسیلی نفت و گاز همچنان در اولویت کشور قرار گیرند، باید بهرهبرداری از همین میادین موجود آغاز کنیم و تا وقتی که این فرصت بسته نشده نهایت بهره برداری را از آن داشته باشیم.
وی در رابطه با در اولویت قرار گرفتن میادین مشترک تاکید کرد: به دلیل شرایط تحریمی موجود ما در استخراج محدودیت داریم و کشورهای مقابل از این محدودیتها برخوردار نیستند به همین جهت همسایه ای که میتواند قطر، عراق و … میتوانند در برداشت از ما سبقت بگیرند. برای همین تاکید میشود که ما در آن قسمت سرمایه گذاری کنیم تا فرصتهای موجود را از دست ندهیم.
این کارشناس انرژی در این زمینه ادامه داد: باید در نظر داشت میادین داخلی دست خودمان است و هر زمان بخواهیم از منابع آن استفاده میکنیم در صورتی که میادین مشترک به این شکل نیست به همین علت ابتدا باید میادین مشترک و سپس میادین داخلی که مطالعات آنها انجام شده و میادینی که از نیمه عمر آنها گذر کرده است توسعه یابند و سپس میادینی تا کنون بر روی آنها کار نشده است.
کهن هوش نژاد تاکید کرد: باید هر دوی این میادین برای سرمایه گذاری و توسعه و استخراج ورد توجه قرار گیرد.
وی در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اضافه کرد: بخشی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مربوط به حوزه نفت و گاز است اما اینکه برای توسعه میادین نفت و گاز چین به ایران کمک میکند باید دید شرایط به چه شکل رقم میخورد. ضمن آنکه ما در گذشته حضور چینیها در این حوزه موفق نبوده و عملکرد شرکتهای داخلی به مراتب بهتر بوده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به بلند مدت بودن قرار داد ایران و چین خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این قرارداد، قرارداد و همکاری بلند مدت بوده است، امیدواریم که این اتفاق بیفتد باید ببینیم که در ادامه رویکرد چین به چه صورت خواهد بود، چقدر کمک میکند یا اینکه همان رویکرد محتاطانه قبلی را دنبال میکند و کمک خاصی را در حوزه نفت و گاز به ایران نمیکند.
وی تاکید کرد: باوجود تمامی صحبتهایی که در مورد انرژیهای نو میشود نباید نفت و گاز خود را فراموش و کنار بگذاریم و در این شرایط باید نهایت استفاده را از این منابع خدادادی ببریم و با منابعی که به دست میآوریم به سمت انرژیهای نو حرکت کنیم و آنها را توسعه دهیم.
کهن هوش نژاد در خاتمه اضافه کرد: ما باید چه در میادین مشترک و چه میادین داخلی سرمایه گذاری حداکثری و نهایت در واقع بهره برداری را با تمام توان داخلی و بینالمللی انجام دهیم به عبارتی اگر بتوانیم شرکتهای چینی یا هندی را هم بیاوریم بهره برداری بکنند و توان داخلی مان هم که نشان داد که در دوره تحریم میتوان واقعاً این میادین را توسعه دهیم و از آنها بهره برداری کنیم.
