میادین مشترک باید در اولویت توسعه قرار گیرند

حسن مرادی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توسعه میادین نفت و گاز گفت: میادینی که ما داریم میادین راکد نیستند و میادین زنده هستند که مورد استخراج و اکتشاف قرار گرفتند.

وی ادامه داد: البته ممکن است میادینی باشد که مانند میدان آرش محل تنازع باشد که دکل بردیم و بنا بود که استحصال کنیم بنابراین میادین استحصال نشده وجود دارد.

مرادی با اشاره به اینکه سایر میادین در حال استخراج هستند و برخی از آنها ممکن است سال‌های آخر برداشت از آنها باشد گفت: میادین باید مرتب توسط نهاد نازل و نهاد بهره‌بردار مانیتور شوند زیرا در برخی از مواقع نیاز به تقویت دارند، یعنی با تزریق گاز، آب شور یا سایر میعانات غنی‌تر شده و امکان استخراج بیشتر از آنها فراهم شود.

این کارشناس انرژی در این زمینه توضیح داد: باید در کنار برداشت از میادین خوراک نیز به آنها تزریق شود، باید مسائل و مشکلات میدان را برسی و آنها را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در میادین گازی مهاجرت گاز وجود دارد، تاکید کرد: مساله مهاجرت سیال وجود دارد و ممکن است از نقطه‌ای به نقطه دیگر مهاجرت گاز صورت بگیرد، بنابراین باید نهاد بهره بردار به مسائلی از این دست توجه داشته باشد.

مرادی با اشاره به اینکه میادین مشترک باید در اولویت قرار بگیرند، خاطر نشان کرد: ما با هر کشوری که میدان مشترک داریم حتی کشوری که در زمان جنگ خلیج فارس آسیب دیده و ضعیف است، آن کشور هم بر استخراج منابع مشترک تمرکز دارد. به عنوان مثال ایران در پارس جنوبی منابع عظیم گازی مشترک با کشور قطر دارد که قطر به اندازه ما و حتی بیشتر هم در حال برداشت گاز است

این کارشناس انرژی ادامه داد: ما ابتدا باید دغدغه میادین مشترک را داشته باشیم و سپس میادین مستقل را در نظر بگیریم زیرا میادینی که در سرزمین اصلی و مادری ما قرار دارند بنابراین می‌توانند به عنوان ذخایری برای نسل‌های آینده به شمار ایند.

وی با اشاره به اینکه توسعه میادین نفت و گاز حیاتی است، گفت: اگر ما اینگونه برداشت کنیم و نظرمان این باشد که در وضع خوبی از نظر منابع نیستیم به عنوان مثال سرمایه‌ای که در مورد غنی سازی یک میدان هزینه کنیم برای ما گران تمام می‌شود زیرا این سرمایه برای توسعه میادین حیاتی بوده و چاره‌ای جز سرمایه گذاری نداریم.

مرادی اضافه کرد: اگر ما سرمایه گذاری نکنیم خساراتی که بعدها متحمل می‌شویم جبران ناپذیر است، بنابراین بهره‌گیری و مستغنی کردن یا پایش منابع باید به دور و قطع نظر از هر نوع بنیه مالی کشور ما در اولویت اول قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه میادین نفت و گاز باید هم به سرمایه خود شرکت توجه کنیم از جمله شرکت ملی نفت شرکت گاز و شرکت‌های اکتشافی که وجود دارند، خاطر نشان کرد: پس از توجه به منابع داخلی شرکت‌های مربوط به توسعه میادین نفت و گاز باید به سرمایه داخلی کشور از جمله به بورس توجه کنیم.

این کارشناس انرژی در خاتمه اضافه کرد: راهکارهایی که دولت مردان برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌کنند و همانطور که در پیام رهبری آمده باید سرمایه‌گذاری در این منابع توسعه پیدا کند و طبیعی است که بخشی از این سرمایه سرمایه خارجی باشد به همین علت باید به سرمایه گذاری خارجی باید فکر کنیم و از این طریق این منابع را غنی کنیم.