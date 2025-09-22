حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأمین خوراک پتروشیمی‌ها در فصل سرد سال و جلوگیری از زیان گفت: اولین پروژه سرمایه‌گذاری در بالا دست اتفاق افتاده و ما پیش بینی می‌کنیم در آینده نزدیک این اتفاق بیشتر و بیشتر شود.

وی ادامه در این زمینه داد: دو اتفاق در صنعت پتروشیمی می‌افتد؛ یکی تأمین خوراک گازی مورد نیاز خود و مازاد آن را در اختیار شبکه قرار می‌دهد که برای جبران ناترازی گاز نیز راه‌گشا است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: سرمایه گذاری که در بالا دست توسط پتروشیمی‌ها اتفاق می‌افتد در بعضی از موارد باعث می‌شود یک مقداری از گاز مورد نیازی که صنعت پتروشیمی داشته آزاد شود و بتوانند از همان سرمایه گذاری خودشان استفاده کنند که منجر به کاهش ناترازی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توسعه میادین گازی منجر به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نمی‌شود، اضافه کرد: باید به اقتصاد نگاه کرد زیرا همین توسعه توسط همکاران در شرکت ملی نفت در حال انجام است به همین دلیل بعید می‌دانم که اثرات خاصی روی قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد.