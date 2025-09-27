زن مسلمان از حاشیه تا متن مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، زن مسلمان در دهه‌های اخیر توانسته است در برابر تصویرهای قالبی و دوگانه‌های محدودکننده، هویتی نو و چندلایه از خود ارائه کند. دیگر نمی‌توان او را صرفاً در نقش سنتیِ خانه‌نشین یا در قالب زن مدرن غربی توضیح داد.

«الگوی سوم زن» برآمده از این تجربه‌ی تازه است؛ الگویی که زن مسلمان را در جایگاه کنشگری فعال اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی قرار می‌دهد، در حالی که همچنان پیوند عمیق خود را با ارزش‌های دینی و هویتی حفظ کرده است. حضور زنان مسلمان در متن مقاومت، چه در فلسطین و چه در سایر جوامع اسلامی، نشان می‌دهد که آنان نه فقط بازتاب‌دهنده‌ی مظلومیت، بلکه سازنده‌ی گفتمان و نیرویی اثرگذار در تحولات اجتماعی و سیاسی‌اند.

واکاوی این الگو، فرصتی برای فهم نسبت تازه‌ی زن مسلمان با مقاومت، هویت و آینده‌ی جهان اسلام فراهم می‌کند؛ نسبتی که نیازمند تأمل جدی در ساحت اندیشه و عمل است.