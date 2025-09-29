خودروسازی بدون سایه دولت
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای اخیر نشان میدهد انحصار دولتی در صنعت خودرو طی دهههای گذشته باعث کاهش انگیزه رقابتی، کندی نوآوری و نارضایتی مصرفکنندگان شده است. در این شرایط، خصوصیسازی به عنوان یک حرکت راهبردی میتواند مسیر تحول این صنعت را رقم بزند.
از نگاه تحلیلگران، ورود بازیگران جدید و انتقال مالکیت به بخش خصوصی، فضای رقابتی را گسترش داده و خودروسازان را مجبور به بهبود کیفیت و تمرکز بر نوآوری میکند. همچنین، آزادی عمل بیشتر بخش خصوصی در انعقاد قراردادها و جذب فناوریهای روز جهان، زمینه ورود سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم میآورد؛ امری که برای نوسازی خطوط تولید و توسعه محصولات ضروری است.
با واگذاری شرکتهای خودروسازی، دولت بخش عمدهای از بار مالی و هزینههای مدیریتی را از دوش خود برمیدارد و میتواند منابع آزادشده را به بخشهای زیربنایی یا پروژههای راهبردی هدایت کند. در کنار این، ساختار مدیریتی در بخش خصوصی از چابکی بیشتری برخوردار است؛ تصمیمگیریها سریعتر انجام میشود و واکنش به تغییرات بازار بهمراتب مؤثرتر خواهد بود.
یکی دیگر از پیامدهای مهم خصوصیسازی، ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی است. شرکتهای خصوصی به دلیل قرار گرفتن تحت نظارت مستقیم بازار و افکار عمومی، ناچار به رعایت استانداردهای بالاتر عملکردی هستند که همین موضوع احتمال بروز فساد و ناکارآمدی را کاهش میدهد.
این مجموعه عوامل نشان میدهد خصوصیسازی در صنعت خودرو نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه الزامی مدیریتی و راهبردی برای گذر از وضعیت کنونی به مرحلهای رقابتی، نوآورانه و پایدار است.