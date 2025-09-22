سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بادهای و نبایدهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه به مالکین و سهامداران واگذار کنیم. یعنی اجازه دهیم که آنها به جای دولت، درباره بنگاه‌های خود تصمیم بگیرند، هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین کنند.

وی عنوان کرد: حرکتی که اخیراً در رابطه با ایران‌خودرو اتفاق افتاد، یک حرکت کاملاً درست و بجا بود. دولت دخالت خود را کم کرد و اجازه داد که خود سهامداران بنشینند و هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را تعیین کنند. نتیجه چه شد؟ دیدیم که افزایش سرمایه داده شد، ۲,۰۰۰ میلیارد تومان به سهم این شرکت در بازار اضافه شد، ارزش سهامش در بورس افزایش پیدا کرد و حتی تولید هم بیشتر شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران، افزود: این اتفاقات نشان می‌دهد که اگرچه برخی ناکارآمدی‌ها در کشور مطرح می‌شود، اما بالاخره با اجازه دادن به سهامداران و مالکین عمده ایران‌خودرو، توانستیم از آن وضعیت بحرانی که صنعت خودرو داشت، عبور کنیم. من شدیداً اعتقاد دارم که باید همین رویه را ادامه دهیم.

حسینی خاطرنشان کرد: دولت می‌خواهد سهامش را در سایپا بفروشد؛ حالا نمی‌دانم بعداً ترکیب سهامداران چه می‌شود و چقدر از سهامش در بورس باقی می‌ماند، اما اگر این واگذاری به شکلی باشد که اکثریت سهامداران سایپا بتوانند خودشان در بنگاه‌شان تصمیم بگیرند، این کار بسیار عاقلانه و درستی است. در این صورت، مردم می‌توانند از رقابت سالم بین سایپا و ایران‌خودرو استفاده کنند.

وی تصریح کرد: به جای اینکه دولت بخواهد بنگاه‌ها را کنترل کند، با توجه به اینکه واردات خودرو هم آزاد شده است، باید اجازه دهیم بازار رقابت کند. این به نفع سازندگان داخلی است، چون ما تعداد زیادی سازنده داخلی داریم. واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی قطعاً به نفع مردم عادی و توده مردم خواهد بود و باعث افزایش کیفیت و کمیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با نحوه سنجش اهلیت افراد برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به آنها، اذعان کرد: اگر سهام را به صورت بلوکی عرضه کنند و تنها چهار پنج نفر یا تعدادی معدود از افراد فعال در این بنگاه‌ها یا دارای منابع مالی کافی، سهام را خریداری کنند، سابقه و رفرنس‌هایی داریم که نشان می‌دهد رد اهلیت کاری و تجاری آنها آسان نیست. ممکن است بحث‌های امنیتی وجود داشته باشد، اما این نگرانی‌ها مربوط به شرایط خاص است، نه اصل واگذاری.

حسینی ادامه داد: این نگرانی بیشتر به دلیل نحوه واگذاری و ترکیب سهامداران است. اگر واگذاری به صورت خرد انجام شود، یعنی در بورس و به عموم مردم، آن وقت دیگر این نگرانی از اهلیت و مسائل امنیتی کمتر می‌شود. البته در آن صورت قیمت واگذاری بلوکی را نخواهد داشت، اما فضا سالم‌تر خواهد بود و منافع بیشتری را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی خصوصی‌سازی این بود که مدیریت‌ها دولتی نباشد، گفت: در این تعریف، حتی دولت می‌تواند مالک باشد، اما مهم این است که مدیریت از ساختار دولتی خارج شود و مدیریتی خصوصی و حرفه‌ای جایگزین شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: دولت باید بهره‌برداری در این موضوع را به یک گروه تخصصی و حرفه‌ای واگذار کند. لذا اگر دوباره واگذار کنیم به یک "شبه‌خصوصی" و دوباره ساختارهای "شبه‌دولتی" آن را اداره کنند، نه تنها کمکی به بخش خصوصی نیست، بلکه بار اضافه‌ای برایش خواهد بود. در نهایت باید اجازه دهیم مردم، بخش خصوصی واقعی، از مزایای این شرکت‌ها استفاده کنند، نه بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی.