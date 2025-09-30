به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شهبازی فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه احداث اردوگاه اسکان اضطراری توسط جمعیت هلالاحمر در این شهرستان را اقدامی ارزشمند دانست و بر همکاری همهجانبه برای تحقق این طرح تأکید کرد.
فرماندار اسلامآبادغرب در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان و جمعی از مدیران ارشد این نهاد مردمی اظهار داشت: با توجه به نقشآفرینی مؤثر هلالاحمر در امدادرسانی و خدمات اجتماعی، فرمانداری آمادگی دارد تسهیلات لازم را برای توسعه زیرساختهای این مجموعه در شهرستان فراهم کند.
وی افزود: در شورای برنامهریزی شهرستان نیز اعتباری قابل توجه برای تقویت امکانات هلالاحمر اسلامآبادغرب در نظر گرفته خواهد شد تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، احداث اردوگاه اسکان اضطراری اسلامآبادغرب به عنوان دومین شهر بزرگ استان کرمانشاه در دستور کار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته است.
نظر شما