مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بهترین شیوه واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از مشکلات واگذاری های سابق، این بوده که واگذاری‌ها یا به بخش خصوصی واقعی انجام نشده، یا به بخش خصوصی‌ای سپرده شده که توانایی انجام کار را نداشته است. این موضوع در بسیاری مواقع باعث شده کارخانه‌های واگذار شده شرایط بدتری پیدا کنند. چند مثال روشن هم هست که واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: پیشنهادی که مدتی است بین کارشناسان مطرح است این است که این واگذاری‌ها به‌صورت گام‌به‌گام انجام شود. به عنوان مثال در ابتدا مالکیت در دست دولت باقی بماند ولی مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. این مدیریت می‌تواند از طریق برگزاری مناقصه به تیم‌های مدیریتی واگذار شود که بهترین پیشنهاد را ارائه دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر اهلیت این تیم‌ها ثابت شود، در سال‌های بعد و با اثبات توانایی، افزایش سودآوری و عملکرد مثبت، سهام شرکت به‌تدریج به همان تیم واگذار شود. این روش می‌تواند کارآمد باشد، البته نیازمند وضع مقررات جدید است تا امکان اجرای آن فراهم شود.

عباد با اشاره به واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی و حرف و حدیث های پیرامون آن، اذعان کرد: خوب است واگذاری سایپا هم به همین شیوه انجام شود و به تیمی واگذار شود که بتواند شرکت را دوباره سودآور کند. این شرکت‌ها افراد زیادی را به کار گرفته‌اند و یک صنعت پیشران هستند، بنابراین اهمیت زیادی دارند. به همین دلیل ارزیابی و انتخاب مدیران باید با دقت بالا صورت بگیرد تا کسانی مسئولیت مدیریت و مالکیت را برعهده بگیرند که باعث پیشرفت کشور شوند.

عباد خاطر نشان کرد: در خصوص سایپا، باید از واگذاری عجولانه جلوگیری شود. همانطور که گفته شد این کار نیازمند تمهیدات و قوانین لازم است تا واگذاری به شبه‌دولتی‌ها انجام نشود و مسئولیت به اشخاص واجد اهلیت سپرده شود. به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوصی کوچکی که قبلاً کار مشابه انجام داده‌اند بهترین گزینه باشند، هرچند برخی ممکن است علاقه‌مند نباشند یا سرمایه لازم را نداشته باشند. در این صورت، می‌توان با تشکیل کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی واقعی که در این زمینه فعالیت دارند، پروژه را پیش برد.

وی تصریح کرد: توانایی چند شرکت با هم بسیار بیشتر می‌شود، اما متأسفانه ما در اجماع‌سازی و ادغام شرکت‌ها بسیار ضعیف هستیم؛ مشکلات حقوقی، ارزیابی و قیمت‌گذاری شفاف هم مطرح است. البته در شرکت‌های بورسی، محاسبه این مسائل ساده‌تر است. بهترین پیشنهاد این است که بخش خصوصی واقعی، چند شرکت با هم ادغام شوند و این پروژه را پیش ببرند.