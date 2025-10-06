ایران سرزمین بزرگان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اگر بخواهیم دوران پس از انقلاب اسلامی ایران را با چهره‌های ماندگارش مرور کنیم، نام‌های زیادی در حوزه‌های مختلف به ذهن می‌آیند؛ چهره‌هایی که فصلی از تاریخ هستند یا با اقداماتی که انجام داده‌اند، جریان‌ساز شده‌اند.

در مجالی که در این پرونده فراهم شده، نگاهی کرده‌ایم به برخی از این چهره‌های ماندگار از دریچه‌ای متفاوت.منظور از دریچه متفاوت، انتخاب چهره‌هایی است که شاید کمتر دیده شده باشند یا خوانندگان ما کمتر با آنها آشنا باشند؛ چهره‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقدامات تأثیرگذاری انجام داده‌اند و هنوز هم آثار این اقدامات در زندگی مردم جاری است و هم خوشبختانه در قید حیات هستند تا قدردانی و ارج نهادن به مقام آن ها در زمان زندگی شان اتفاق افتاده باشد.