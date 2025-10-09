به گزارش خبرنگار مهر، مستند علی نفتی به کارگردانی علی تقوایی و تهیه‌کنندگی محمدعلی ابراهیمی و به همت مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) مرکز یزد تولید شده است.

این اثر روایتی از مردم انقلابی شهر یزد و نزدیکان شهید محراب آیت‌الله صدوقی است که در دوران انقلاب و جهاد مقابله با گروهک منافقین نقش فعالی داشتند. مستند «علی نفتی» به زندگی شهید «محمدعلی حسن‌پور»، معروف به علی نفتی، یکی از تأثیرگذارترین مبارزان انقلابی یزد می‌پردازد؛ مردی که در نهایت در مغازه شخصی خود توسط منافقین ترور شد. این اثر با محوریت تاریخ شفاهی انقلاب، تلاش دارد تصویری واقعی از نقش اصناف و مردم در مقابله با جریان‌های معاند ارائه دهد.

علی تقوایی، کارگردان این مستند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه ساخت این اثر گفت: ما در حسینیه هنر یزد بیشتر در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب کار می‌کنیم. هنگام مصاحبه‌ها با سوژه‌های متعددی مواجه می‌شویم و یکی از آن‌ها شهید علی نفتی بود. در یزد به‌جز چند شهید ترور شاخص، کمتر به این موضوع پرداخته شده بود، بنابراین تصمیم گرفتم زندگی این شهید را محور کار قرار دهم.

وی با اشاره به روند تولید اثر افزود: پژوهش این مستند حدود دو سال زمان برد. از آن‌جا که موضوع به گروهک منافقین مربوط بود، با چالش‌های متعددی روبه‌رو شدیم. برخی راویان از بیان جزئیات خودداری می‌کردند و ما تلاش کردیم بین حفظ حرمت اشخاص و بیان حقیقت تاریخی تعادل برقرار کنیم؛ کاری دشوار اما ضروری.

تقوایی درباره تجربه شخصی خود از این مسیر گفت: یکی از خاطرات شیرین من زمانی بود که به توصیه دوستان برای آرامش کار، بر سر مزار شهید حسن‌پور رفتم و از او خواستم خودش مسیر را هموار کند. بعد از آن، روند تولید به شکل عجیبی روان و با برکت پیش رفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت پرداختن به شهدای ترور خاطرنشان کرد: کمتر در حوزه مستندسازی به شهدای ترور پرداخته شده است؛ شاید به دلیل حساسیت‌ها یا کم‌توجهی‌ها نسبت به حوادث دهه ۶۰. اما این شهدا بخشی از حقیقت انقلاب اسلامی‌اند. شهید علی نفتی بازاری ساده بود، اما بینش، بصیرت و ولایت‌مداری‌اش او را تا مقام شهادت رساند.

کارگردان مستند علی نفتی در پایان با قدردانی از حمایت‌های نهادهای فرهنگی استان یزد گفت: این اثر حاصل تلاش گروهی از جوانان دغدغه‌مند است. از همه عزیزانی که در مراحل پژوهش، تولید و تدوین همراه ما بودند تشکر می‌کنم. امیدوارم این مستند بتواند گوشه‌ای از مظلومیت شهدای ترور را برای نسل امروز روشن کند.