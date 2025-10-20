خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ در روزگار پیچیده تصویر و رسانه، هنرمند متعهد کسی است که نه فقط فرم را میشناسد، بلکه معنا را میجوید؛ نه فقط زیبایی را میآفریند، بلکه حقیقت را روایت میکند.
چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی در حوزه هنرهای تجسمی، هنرمندی است که با قلم و تصویر، پیام ایمان، مقاومت و هویت را به مخاطب منتقل میکند و با بهرهگیری از مفاهیم قرآنی، عناصر بومی، و زبان بصری روز، توانسته است هنر را از قابهای تزئینی بیرون کشیده و به خدمت جامعه، فرهنگ و آرمانهای انسانی درآورد.
چنین هنرمندی، نه فقط خالق اثر، بلکه معمار اندیشه و پیامآور امید در فضای فرهنگی کنونی جامعه است.
احسان مرادی سنجانی از هنرمندان برجسته رشته طراحی گرافیک و چهره شاخص هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متولد دهه شصت و هنرجوی تماموقت رشته گرافیک هستم که در حال حاضر بهعنوان مدیر هنری، طراح گرافیک و عضو هیأت علمی و همچنین بهعنوان مدرس و خدمتگزار در دانشکده هنر دانشگاه اراک مشغول به تدریس هستم.
وی در بیان چگونگی آشنایی خود با رشته طراحی گرافیک تصریح کرد: علاقه من به این رشته از دوران نوجوانی آغاز شد، در آن زمان با دیدن نمایشگاهی از آثار هنرجویان هنرستانی، اشتیاق زیادی در من ایجاد شد تا این مسیر را انتخاب کنم و با جستوجو و مشورت، به انجمن هنرهای تجسمی و هنرهای زیبای شهید آوینی اراک معرفی شدم و از آنجا مسیر حرفهای من در رشته گرافیک بهطور جدیتر آغاز شد.
مرادی سنجانی افزود: رشته طراحی گرافیک مانند نقاشی به سبک و روش خاصی محدود نیست بلکه متکی بر نیاز و سلیقه سفارشدهنده است و طراح گرافیک باید با شناخت مخاطب و تحلیل هدف، بهترین سبک را برای انتقال پیام انتخاب کند زیرا طراحی گرافیک در واقع ابزاری برای حل مسائل ارتباطی و تصویری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر بهعنوان مدیر هنری و طراح هویت بصری و برندینگ فعالیت دارم و در پروژههای گروهی به ایفای نقش خود میپردازم.
این هنرمند شاخص اراکی افزود: انتخاب خود بهعنوان چهره هنر انقلاب اسلامی را در درجه نخست لطف خداوند، دعای پدر و مادر و سپس نتیجه بررسی آثار و فعالیتهای چندینسالهام میدانم، بنده از سال ۱۳۸۴ تاکنون در جشنوارهها، مسابقات و ورکشاپهای مختلف هنری حضور داشتهام و داوری رویدادهای فرهنگی مختلف داخلی و خارجی را نیز بر عهده داشتهام.
مرادی سنجانی با اشاره به سوابق هنری خود گفت: از دوران هنرستان تاکنون در نمایشگاهها و مسابقات بسیاری شرکت کرده و جوایز مختلفی کسب کردهام و همچنین پنج نمایشگاه انفرادی برگزار کردهام که البته در رشته گرافیک نمایشگاه انفرادی مفهوم متفاوتی دارد، چرا که هر اثر گرافیکی که در سطح شهر یا رسانهها دیده میشود، خود یک نمایشگاه بزرگ و گسترده است.
وی ریشه علاقهاش به هنر را در دوران کودکی دانست و افزود: در خانواده ما سینما، تلویزیون و هنرهای تصویری جایگاه ویژهای داشت و از کودکی با تصویر و فرم ارتباط داشتم و حتی در دبستان، نوشتن نام خود به شکلهای مختلف برایم لذتبخش بود و دبیر هنر در سال دوم راهنمایی نیز نقش بسیار مهمی در شناسایی استعداد و هدایت من داشت.
این هنرمند شاخص تصریح کرد: آثار من در قالب طراحی پوستر، بیلبورد، هویت بصری و جلد کتاب اجرا شدهاند و بیشتر در مؤسسات فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مرادی گفت: باید اذعان کرد گرافیک زبان تصویر است و توانایی انتقال سریع و مؤثر مفاهیم پیچیده به مخاطب را دارد و پوسترها، موشنگرافیها و اینفوگرافیها از نمونههای شاخص بهکارگیری گرافیک در رسانهها هستند.
مرادی سنجانی افزود: استان مرکزی سابقه درخشانی در آموزش هنرهای تجسمی دارد و سازمانهایی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری با برگزاری دورههای تخصصی و آموزشی از هنرجویان حمایت میکنند و تشکیل اتاق فکر برای هنرمندان و مدیران فرهنگی اقدامی مؤثر برای همافزایی و برنامهریزی بهتر در این حوزه است.
وی با اشاره به خط فکری خود در طراحی گرافیک گفت: خط فکری من بر پایه مطالعه مسائل روز، گزارشهای فرهنگی و هنری و شناخت نیاز مخاطب شکل میگیرد، فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی سرشار از ایدههای ناب است و بهرهگیری از مفاهیم دینی و طبیعی، الهامبخش بسیاری از آثار من بوده است و همواره تلاش کردهام سوژهها را از زوایای مختلف ببینم تا بهترین تصویر ممکن برای انتقال پیام طراحی شود.
وی با تأکید بر اینکه هنر باید در خدمت جامعه و مردم باشد، اظهار کرد: در تمامی پروژههای گرافیکی، هدف انتقال پیام به مخاطب است، به طوری که هنر برای محتوا برای من ارزشمند است و باید در مسیر تقویت ارزشهای فرهنگی، دینی و انقلابی به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: حمایت از آثار متعهد، تشکیل پلتفرمهای فرهنگی و توانمندسازی هنرمندان انقلابی از جمله ضرورتهای امروز در عرصه هنر است.
این استاد دانشکده هنر درباره برنامههای آینده خود گفت: توسعه فعالیتهای آموزشی، همکاری گستردهتر با مؤسسات هنری و اجتماعی، نگارش تألیفات تخصصی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان مرکزی از اهداف من است.
وی افزود: همچنین تلاش دارم با بهرهگیری از عناصر بومی مانند بافت تاریخی، نقشهای سنتی و هنر فرش جیریا، پیامهای فرهنگی را به نسل کنونی جامعه منتقل کنم.
قرآن کریم منبعی بیپایان از معنا، استعاره و تصویر است
وی ادامه داد: ارتباط میان اهالی اندیشه و هنر باید دوسویه و سازمانیافته باشد به طوری که تشکیل گروههای گفتوگو و تولید محتوا در بسترهای مختلف میتواند به اتفاقات مثبت در حوزه فرهنگ و هنر منجر شود و یکی از غنیترین زمینههای الهام در هنر اسلامی، مفاهیم قرآنی است که میتواند در قالب تصویر، فرم و زیباییشناسی تجلی یابد.
مرادی سنجانی تصریح کرد: قرآن کریم منبعی بیپایان از معنا، استعاره و تصویر است که هنرمند میتواند از آن الهام بگیرد و از کلمه به تصویر برسد و خلق اثر هنری با الهام از آیات قرآن، هنرمند را به خالق اصلی هنر نزدیک میکند و موجب پیوند میان ایمان و خلاقیت میشود.
این هنرمند اراکی بیان کرد: وضعیت حمایت و آموزش هنرمندان متعهد نیاز به تقویت بیشتری دارد و تخصیص بودجه مشخص، برگزاری کارگاههای تخصصی، همافزایی میان نهادهای فرهنگی و شبکهسازی مؤثر از ملزومات پیشرفت در این حوزه است و نمونه موفق این امر، باشگاه رشد حوزه هنری است که نیازمند پشتیبانی جدی و توسعه بیشتر است.
مرادی سنجانی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد برگزاری رویدادهای مؤثری از جمله تشکیل پویشها و کارگاههای ملی مانند «تا پای جان برای ایران» در کشور و به تبع آن در استان مرکزی بودیم که بازتاب گستردهای در سطح ملی و بینالمللی داشت و نشان داد هنر متعهد میتواند نقشی مؤثر در تقویت روحیه مقاومت و امید در جامعه ایفا کند.
وی گفت: آرزوی روزهای روشن و آباد برای میهن، استان و شهرم دارم و امیدوارم روزی اراک و استان مرکزی به عنوان شاخص ترین شهر در حیطه فرهنگ و هنر مطرح و شناخته شود.
