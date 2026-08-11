راز شرق؛ روایتی از دل تاریخ برای کشف چین امروز
«راز شرق» پروندهای است برای نگریستن به چین از دریچه تاریخ؛ کشوری که امروز یکی از بزرگترین و اثرگذارترین قدرتهای جهان به شمار میرود. در این پرونده قصد داریم مسیر پر فراز و نشیب این کشور را از دل جنگها، قحطیها، انقلابها و اصلاحات دنبال کنیم تا پی ببریم که چین چگونه به جایگاه امروز خود رسیده است؛ چرا که باور داریم برای شناخت یک کشور باید از تاریخ آن شروع کنیم.
«راز شرق» با نگاهی مستند، بیطرف و در عین حال پرسشگر، مهمترین مقاطع تاریخ چین را روایت میکند تا تصویری روشن از این کشور ارائه دهد. در این مسیر، تلاش میکنیم بدون شیفتگی یا پیشداوری، ریشه تصمیمها و تحولات امروز چین را بشناسیم؛ زیرا شناخت کشوری که امروز بر اقتصاد، سیاست و معادلات جهانی بسیار تأثیرگذار است، میتواند به درک بهتر تحولات جهان نیز کمک کند.