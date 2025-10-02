  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

لحظه به لحظه با اخبار کاروان «صمود»؛

اسرائیل تمام کشتی‌های ناوگان «صمود» را توقیف کرد

اسرائیل تمام کشتی‌های ناوگان «صمود» را توقیف کرد

مدیریت ناوگان جهانی «صمود» از توقیف تمام کشتی‌های این ناوگان از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیریت ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمام شناورهای این ناوگان به جز یکی را که هنوز به سمت غزه در حرکت است توقیف کرد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تمام کشتی‌های ناوگان صمود را در آبهای بین‌المللی توقیف و بیش از ۴۴۰ نفر از فعالان حاضر در این ناوگان را بازداشت کرده است.

صدها تن از نظامیان صهیونیست از یگان های مختلف، روز چهارشنبه در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند. نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکت شان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید.

