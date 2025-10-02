‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیریت ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمام شناورهای این ناوگان به جز یکی را که هنوز به سمت غزه در حرکت است توقیف کرد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تمام کشتی‌های ناوگان صمود را در آبهای بین‌المللی توقیف و بیش از ۴۴۰ نفر از فعالان حاضر در این ناوگان را بازداشت کرده است.

صدها تن از نظامیان صهیونیست از یگان های مختلف، روز چهارشنبه در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند. نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکت شان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید.